Caen, France

Quoiqu'il arrive, le SM Caen est assuré d'atteindre la trêve avec 5 points de plus minimum que la saison passée.

Un bilan dû à une assise défensive retrouvée qui permet de bonifier le peu de buts marqués par les attaquants de Malherbe. Personne à part Metz a moins scoré en Ligue 1 que les footballeurs caennais.

Derrière Ronny Rodelin et Ivan Santini, on ne retrouve qu'un seul buteur, le défenseur Damien Da Silva, auteur du premier but de la saison à Lille (2-0).

Ronny Rodelin et Ivan Santini, un duo d'exception

Depuis, le duo croato-réunionnais n'a laissé personne d'autre marquer en championnat. A d'Ornano, les deux hommes font encore plus fort. En 2017, personne d'autre qu'Ivan Santini et Ronny Rodelin n'a marqué pour le SM Caen à l'exception des adversaires qui ont eu le mauvais goût de marquer contre leur camp. Ils se partagent ainsi douze buts : sept pour le premier et cinq pour le second.

"C'est symptomatique de notre équipe, explique de façon plus générale leur capitaine, Julien Féret. Il y a deux choses. Ivan et Ronny jouent offensivement dans l'axe et souvent ce sont eux qui sont à la réception des actions et des centres. Cela reste donc assez logique qu'ils marquent des buts, heureusement. Après la deuxième chose, c'est que je pense qu'on a un manque d'efficacité.

Quelque fois c'est la barre. Quelque fois, c'est le poteau. Quelque fois, c'est peut-être un geste un peu trop lent ou des choses comme ça et un manque d'efficacité mais quand on regarde nos matchs, quand on regarde les actions que l'on se crée, ça serait dommage aujourd'hui de laisser tout tomber parce qu'il y a de quoi faire et je pense qu'on est capable d'inverser la tendance et de marquer plus."

Les deux frappes d'Adama Mbengue renvoyées par le poteau des buts de Bordeaux et de Lyon vont dans le sens du capitaine caennais. Jordan Nkololo n'a pas eu non plus jusqu'ici la réussite et l'adresse suffisante pour inscrire son premier but en Ligue 1.

Les poteaux d'Adama Mbengue

Le stade Malherbe de Caen n'a inscrit que huit buts en neuf journées à la maison cette saison mais le bilan s'est avéré suffisant pour maîtriser à d'Ornano les adversaires directs pour le maintien : Metz, Amiens, Dijon, ou encore Troyes sont déjà tombés dans l'enceinte normande.

Au moment où les jambes se feront lourdes sur une pelouse qui se dégradent au fil des mauvais jours, les buteurs caennais devront trouver ce samedi soir l'énergie pour donner un avant-dernier coup de collier et contrer des Guingampais en net regain de forme mais toujours derrière le SM Caen au classement. Et peu importe le nom du ou des buteurs.