Pas de fête au Vélodrome pour les supporters du Racing Club de Strasbourg

La douche froide pour les supporters du Racing club de Strasbourg ! Il n'y aura pas de "train bleu", de train spécialement affrété pour les supporters alsaciens pour le déplacement à Marseille, dernier match de la saison prévu le 21 mai prochain. La préfecture des Bouches-du-Rhône a dit non. Elle redoute que des fans du Racing puissent être pris pour cibles à leur arrivée en gare de Marseille. Les autorités préfèrent que ce déplacement se fasse en bus et limite le nombre de strasbourgeois à 200 ou 300 selon la fédération des supporters.

Pas plus de 300 supporters

"La déception est à la hauteur de la saison du Racing. On travaillait sur ce projet avec le club depuis six mois", explique Grégory Walter à France Bleu Alsace "tout était calé et finalement la préfecture dit non et propose de nous rabattre sur des bus sauf qu'ils sont déjà pris! C'est injuste car pourquoi est-ce qu'on peut déplacer 3000 supporters hollandais pour le match contre et pas 1000 supporters strasbourgeois?", s'interroge le membre des UB 90.