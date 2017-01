Pas de foot sur les pelouses bas-normandes ce week-end, à cause du froid

L'antenne caennaise de la Ligue de football de Normandie a pris la décision de reporter les matchs prévus ce week-end sur les terrains bas-normands, à cause du froid.

La Ligue de football de Normandie, et plus précisément son antenne caennaise, a décidé de reporter les matchs prévus ce week-end, en raison du froid. Trop de terrains seront gelés, alors que des températures négatives sont encore annoncées samedi et dimanche. Il pourrait faire jusqu'à -10 °C par endroit. La sécurité des joueurs était menacée.

En raison des conditions climatiques et pour la sécurité de tous, on reporte toutes les rencontres de ce week-end >> https://t.co/8O7WE7VYwA pic.twitter.com/SuGptfljZa — LFBN (@LFBNofficiel) January 20, 2017

C'est donc partie remise pour le 4e tour de la coupe de Basse-Normandie.

En revanche, pas d'inquiétude pour le match de Ligue 1 Caen - Nancy, prévu ce samedi soir au stade Michel d'Ornano. La pelouse des Malherbistes est dorlotée par les services techniques...