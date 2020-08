Pas de galettes-saucisses, ni de vente de boissons à emporter dans les bars autour du Roazhon Park ce samedi

L'odeur si grisante et symbolique des soirs de match au Roazhon Park ne flottera pas samedi pour la réception de Montpellier (2e journée de L1). Les stands de galette-saucisse n'ont pas été autorisés à se rendre aux abords du stade pour la rencontre, suite à un arrêté pris jeudi par la ville de Rennes. Un arrêté qui interdit également aux bars les plus proches du Roazhon Park de pratiquer la vente de boissons et de nourriture à emporter, de deux heures avant la rencontre jusqu'à une heure après le coup de sifflet final.

Un arrêté globalement bien compris par les commerçants, comme Mickaël, patron du bar La Planque : "C'est sûr que ces mesures sont un peu contraignantes, après on ne va pas se plaindre, il y a d'autres villes où ils ne peuvent pas servir d'alcool, où les matchs sont à huis-clos... C'est comme ça, on fait avec. Après le plus dur ce sera quand même de contrôler qu'il n'y a pas une ou deux personnes qui quitte le bar avec son verre."

Yohann tient lui habituellement un stand de galette-saucisse "Au plaisir du breton" route de Lorient. Sa venue est interdite samedi. Il comprend, d'autant plus avec le faible nombre de spectateurs prévus : "En effet je suis pas sûr qu'il était jouable de bien faire respecter la distanciation physique dans la queue. Après, d'habitude on est une dizaine de stands autour du stade, et on fait parfois des mauvaises recettes quand il y a 30 000 personnes. Alors, 5000...."

Gisèle, l'emblématique patronne du Football Bar depuis 35 ans, ne se leurre pas quant à une reprise normale de son activité de soir de match : "Il faudra attendre au moins 2021 ! Je vais être comme les politiques : si chacun respecte les normes, on devrait arriver à gérer la situation !" assure-t-elle dans un sourire.

Mais tous ne sont pas aussi souriants face à cette situation. Dans un autre bar concerné par ces mesures, on nous a confié une forme d'incompréhension. "Si les gens ne peuvent pas prendre une bière et l'emporter, ça veut dire que tout le monde va essayer de se masser à l'intérieur du bar ?" se demande une barmaid, qui préfère rester anonyme.