Pas de Ligue 2 mais un match amical pour les Chamois niortais ce samedi

Toujours pas de match de Ligue 2 pour les Chamois niortais en 2022. Le déplacement à Grenoble ce samedi 22 janvier est reporté pour cause de covid dans l'effectif grenoblois. C'est le cas de plusieurs rencontres de cette 22e journée. Mais au lieu d'aller en Isère, les hommes de Sébastien Desabre vont prendre la direction de la capitale pour affronter en amical le Paris FC dont le match de Ligue 2 n'a pas lieu non plus.

Cela fait le troisième match de Ligue 2 reporté pour les Niortais depuis le début de l'année après ceux de Caen et Dunkerque. "On est compétiteurs donc quand on nous prive de compétition, c'est un peu frustrant", réagit Sébastien Desabre qui reste serein. "C'est un challenge en plus. A nous de nous adapter, de mettre en place des choses pour compenser un peu ce manque de compétition. Après on verra comment l'équipe relance cette deuxième partie de saison, est-ce que ça aura une incidence ou pas".

En plus du match amical face au Paris FC, l'entraîneur indique aussi qu'"une partie de l'effectif sera aligné en réserve contre le Stade bordelais dimanche. C'est un moindre mal. Les joueurs vont pouvoir avoir du temps de jeu. Ce ne sont pas des matches de compétition mais ce sont des matches intéressants contre de belles équipes".

On attend cette deuxième partie de saison qu'on espère aussi bonne voire meilleure que la première

Des Chamois qui ne devraient pas changer de visage à la suite du mercato hivernal qui se termine le 31 janvier. "On est content du le groupe avec lequel on travaille. Il y a un bon équilibre, une bonne alchimie. Personne ne va nous rejoindre sauf s'il y a un départ", indique Sébastien Desabre. "Aujourd'hui personne n'est prévu à partir. Après le marché et les fins de mercato on les connait. On a de jeunes joueurs, de bons joueurs donc ça peut être attrayant pour certains clubs. Mais pour l'instant il n'y a rien de prévu. Nous ce qu'on cherche c'est juste à enclencher notre deuxième partie de saison".

Prochain match de Ligue 2 pour Niort ce sera face à Caen en Normandie vendredi prochain, le 28 janvier. Si tout va bien.