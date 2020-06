Pas de Ligue des Champions avec le PSG pour Cavani et Meunier

Edinson Cavani et Thomas Meunier ont fait le choix de ne pas prolonger leur contrat qui s'arrête au 30 juin 2020. Ils ne participeront pas à la Ligue des Champions, ni la finale de la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. En revanche, Silva, Kurzawa et Chupo-Moting prolongent de deux mois.