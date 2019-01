Pas de miracle pour le Racing Club de Strasbourg éliminé par le PSG en Coupe de France

Le Racing Club de Strasbourg n'aura tenu que quatre minutes avant d'encaisser le premier but parisien. Défaite du club alsacien 2 à 0 face au PSG en 16e de finale de la Coupe de France de football.

L'aventure se termine pour le Racing Club de Strasbourg en Coupe de France de football. Le club alsacien a été éliminé par le PSG en 16e de finale. Une défaite 2 à 0 au Parc des Princes ce mercredi soir. Cavani a signé le premier but à la 4e minute. Di Maria a enfoncé le clou à la 80eme minute. "C'est dommage d'avoir pris un but si tôt, ça ne faisait pas parti de notre scénario", reconnaît le milieu de terrain strasbourgeois Dimitri Liénard "après notre image n'a pas été salie car on n'est jamais à l'abri de prendre une raclée à Paris."

🏁 Pas d'exploit au Parc malgré une prestation consistante du Racing. Les Strasbourgeois n'ont pas été ridicules face à l'ogre parisien et sortent la tête haute de la @coupedefrance.



🏆 #PSGRCSA (2-0) pic.twitter.com/lwIOm9WnV1 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 23, 2019

Nouvelle blessure de Neymar à la cheville

Ce match a été marqué par la nouvelle blessure à la cheville de la star brésilienne Neymar. Des joueurs parisiens accusent les Strasbourgeois de l'avoir malmené ce que dénonce l'entraîneur Thierry Laurey "on n'a pas décidé de mettre des coups à Neymar, c'est juste que parfois il faut muscler le jeu, il n'y a rien de méchant, mais ce n'est pas de la danse classique. Je sais bien que Paris c'est les paillettes mais respectez les gens qui triment aussi", a-t-il lancé en conférence de presse.