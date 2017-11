Pas de miracle pour les Drômois du FC Valdaine en Coupe de France

La marche était trop haute pour la FC Valdaine (Drôme). L'aventure de la Coupe de France se termine au 7e tour contre l'AS Fabrègues. Défaite 4-0 à Montélimar devant plus de 1000 supporters.

La FC Valdaine s'arrête là, au 7e tour de la Coupe de France. Après leur qualification historique en octobre, ils ont chuté face à des Héraultais trop forts. Défaite 4-0 malgré une première mi-temps accomplie. Au retour des vestiaires, les Drômois ont craqué quelques minutes après l'engagement. Trois divisions séparent les deux clubs, bien trop pour Yoann, un supporter : "On a pu leur poser quelques problèmes, mais après, en seconde période, ça jouait bien plus vite. Ils écartent le jeu, jouent collectif. C'était une belle équipe en face."

Ce match laisse un goût amer à son entraîneur Sébastien Chanal : "J'ai des regrets. Quand on voit notre première mi-temps, que l'on revient à la pause et que l'on se saborde comme ça, je suis en colère. Mais c'est le compétiteur qui parle."

"Je sais bien que l'on n'allait pas gagner la Coup de France. On s'est gâché la fête en quelques minutes. On aurait pu les faire douter bien plus." Sébastien Chanal, entraîneur du FC Valdaine.