C'est désormais officiel. Ce jeudi, la Fédération française de football (FFF) a acté l'arrêt des championnats amateurs départementaux, régionaux et nationaux pour l'exercice 2019/2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Pas de montée pour les footballeurs amateurs de Chauvigny et Bressuire

L'instance du football français a tranché concernant le dénouement de chaque championnat amateur, à savoir quelles équipes descendent à l'étage inférieur et quelles équipes montent à l'étage supérieur. Avec des déçus et des heureux.

Dans le Poitou, déception pour Chauvigny (2ème) et Bressuire (3ème) qui ratent de peu la montée en National 2 accordée à Mont-de-Marsan (un match en plus et quatre points d'avance). En bas du classement, en revanche, c'est le soulagement pour la réserve des Chamois Niortais qui sauvent les meubles. 11ème, l'équipe B de Niort évite la relégation en R1 à un point près.

National et D1 féminine encore dans l'inconnu

Chez les filles, bonne nouvelle pour les Chamoizelles (l'équipe féminine de Niort), Châtellerault et Poitiers-Trois-Cités qui valident la montée en R1 élite, nouveau championnat.

Bon à savoir : concernant les ligues et les districts, les classements sont arrêtés au 13 mars et sont fixés "selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés". Les montées se font selon le règlement habituel. En revanche, les relégations sont limitées à une par poule.

Reste à trancher le sort de la D1 féminine pour Soyaux. La FFF s'exprimera prochainement à ce sujet.