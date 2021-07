Pas de retour de Benjamin Stambouli à Montpellier, le milieu de terrain signe en Turquie

Alors que bon nombre de supporters pailladins espéraient un retour de Benjamin Stambouli à Montpellier, leur espoir a été douché ce lundi. L'ancien champion de France a finalement rejoint la Turquie. Il retrouvera d'ailleurs Younès Belhanda.

Comme ce dernier, Benjamin Stambouli était entré en contact avec le MHSC, ces dernières semaines. Le président Laurent Nicollin avait fait part de sa volonté de rapatrier le milieu offensif, et s'était montré plutôt favorable à un retour de l'ancien du FC Schalke, dans les colonnes de Midi Libre : "Déjà s’il peut s’entraîner avec nous plutôt que rester chez ses parents à Uzès, ce serait une bonne chose".

Pas de transfert, des moyens financiers limités

Seulement, si Montpellier a allégé sa masse salariale en se séparant de plusieurs éléments (Ammour, Benchamma, Hilton, Congré, Le Tallec, Yun, Dolly, Badu), il n'a pour le moment vendu aucun joueur.

Le transfert de Gaëtan Laborde, souhaité pour remplir les caisses, n'est pas encore intervenu. Le milieu de terrain est par ailleurs un secteur bien fourni (Mollet, Ferri, Chotard, Savanier, Leroy, Delaye, et éventuellement Sambia). Officiellement, la direction sportive nous a récemment confié qu'elle était "satisfaite", en l'état.

Le coach, lui, a tout de même fait part de son envie de voir débarquer un milieu de terrain purement défensif, un vrai gratteur de ballons, athlétique et doté d'un beau volume de jeu, mais Olivier Dall'Oglio a conscience des limites et des difficultés financières du club, sans compter que la crainte de l'avenir, avec la pandémie, amène les dirigeants pailladins à adopter une attitude plus que prudente. C'est la raison pour laquelle Junior Sambia a parfois été positionné devant la défense, durant les matchs de préparation, au cas où et pour se faire une idée.

Montpellier travaille tout de même certains dossiers pour offrir au coach le profil souhaité, en cas de vente. Certains joueurs sont observés, d'autres ont été proposés. C'est notamment le cas de Trevoh Chalobah (22 ans) prêté par Chelsea à Lorient la saison passée, mais aussi de Gaël Ondoua (25 ans) qui vient de quitter le Servette FC, ou encore de Cheick Doukoure, ivoirien de 28 ans qui s'est finalement engagé avec Leganes ces dernières heures.