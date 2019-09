Pas de retour de blessure à l'AS Saint-Étienne pour la reprise et la réception de Toulouse dimanche

Saint-Étienne, France

Malgré cette semaine de repos et de travail, les Verts ont pu travailler mais ne récupèrent malheureusement aucun de leurs blessés. L’entraîneur Ghislain Printant est privé de huit joueurs : Kevin Monnet-Paquet et Gabriel Silva en phase de reprise, Sergi Palencia et Jean-Eudes Aholou touchés lors du dernier match à Marseille, William Saliba opéré d'une pubalgie, Franck Honora, Wesley Fofana et Alpha Sissoko.

Les Verts 16e au classement doivent l'emporter face aux Toulousains (9e) avant le début de la Ligue Europa jeudi soir à Gand en Belgique.

Charles Aby de retour avec la réserve

Absent suite à un problème musculaire, Charles Aby devrait effectuer son retour ce weekend. Le jeune attaquant est mis à disposition de la réserve de l'AS Saint-Étienne (15e) qui reçoit Bergerac (12e) samedi à 18h, quand le FC Andrézieux (4e) se déplace en Dordogne justement à Trelissac (14e). La réserve des Verts va tenter de confirmer un premier succès décroché le weekend dernier contre le Stade Bordelais.

ASSE / Toulouse sera à vivre comme chaque match de l'ASSE en intégralité dès 16h30 dimanche sur France Bleu.