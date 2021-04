"Pas de révolution au Stade Lavallois parce que le passé a bien travaillé", le nouveau président Laurent Lairy

Un vent de changement souffle au Stade lavallois. Laurent Lairy a officiellement été élu président du club de football lors d'une assemblée générale des actionnaires ce mercredi 31 mars. Entouré de son équipe dirigeante, le patron de Protecthoms à Château-Gontier a présenté son projet. Laurent Lairy a pu détailler tout cela sur notre antenne, il était notre invité ce jeudi 1er avril.

FBM : Une nouvelle gouvernance mais pas de révolution au Stade Lavallois ?

LL : "Pas de révolution parce que le passé a bien travaillé. On pourra toujours dire qu'il a mal travaillé parce qu'on n'a pas eu les résultats sportifs espérés mais la structure est saine. J'ai donc souhaité m'appuyer sur cette structure qui existe. Cela va s'inscrire en partie dans la continuité mais avec un projet".

FBM : Un projet 2021-2025 avec trois piliers : un retour en Ligue 2, un stade plus moderne et une équipe féminine de haut niveau. Tout cela, c'est du déjà entendu. Quelle va être votre recette ?

LL : "Je ne suis pas sûr que ces trois piliers, ensemble, ont déjà été présentés. Au-delà de ce projet, ce que je souhaite, c'est rassembler tous ceux qui veulent vibrer autour du Stade Lavallois. C'est mon premier chantier pour ensuite mettre en musique ce projet. Pour la Ligue 2 par exemple, je pense que le Stade Lavallois doit jouer dans un championnat professionnel et je vais tout mettre en oeuvre pour y arriver. Je n'ai pas de donné de délai pour ne pas mettre de pression.

FBM : Est-ce-que votre arrivée signifie une restructuration du club et est-ce-que cela passe par des licenciements au sein du staff ?

LL : "Il me faut laisser quelques jours. On a une équipe à monter, probablement des structurations à faire dans l'équipe et les gens qui travaillent autour. Je ferai des annonces dans les jours qui viennent. Je souhaiterais avoir une équipe première qui soit constituée de joueurs piliers, qui puissent conduire le projet sur plusieurs années. J'aurai quelques joueurs probablement avec des contrats un peu plus longs que ceux qui existent aujourd'hui".

L'interview complète de Laurent Lairy est à réécouter juste ici :