Pas de suites judiciaire dans l’affaire des bizutages du centre de formation de l’AS Saint-Étienne

Le soir de la finale de coupe de France entre Saint Étienne et le PSG, le 24 juillet dernier, trois des nouveaux stagiaires de l’Étrat avaient subi un bizutage de la part de trois joueurs plus anciens

L'enquête menée par la gendarmerie est achevée et le parquet a donc décidé de classer le dossier sans suite. Plusieurs raisons expliquent cette décision. La première sans doute c’est que les trois victimes et leurs familles, puisqu’ ils sont mineurs, n’ont pas porté plainte. L’enquête a d’ailleurs montré que les conséquences psychologiques et physiques pour les trois victimes sont assez faibles.

La seconde raison, c’est que le club a immédiatement pris des sanctions disciplinaires à l’égard des agresseurs. Outre leur suspension durant l’enquête, deux d’entre eux ont été exclus définitivement du centre de formation et sont repartis dans leur département d’origine la Seine Saint Denis. La justice considère donc dans ce cas, que la sanction disciplinaire interne au club est suffisante.

Le troisième a fait l'objet d'une mise à pied temporaire de 15 jours. Il reste donc au centre de formation, mais sera convoqué devant un délégué du procureur spécialisé pour les mineurs, au palais de justice, pour un rappel solennel à la loi.