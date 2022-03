Pas de supporters niçois à Montpellier : la préfecture s'appuie sur le transfert d'Andy Delort

Pour interdire le déplacement des supporters de l'OGC Nice, ce samedi, à l'occasion de la rencontre Montpellier / Nice à la Mosson, en Ligue 1, la préfecture de l'Hérault s'appuie d'abord sur une "rivalité historique et violente entre supporters" des deux clubs, et déplore au moins huit incidents depuis 2014 ; de la venue de 120 supporters niçois qui avaient "investi le centre ville et déclenché une rixe avec des jeunes d'une cité sensible de Montpellier" aux abords du Polygone, jusqu'à l'attaque de cinq supporters niçois dans un camping de Carnon, en juillet 2021.

La préfecture croit d'ailleurs savoir que les ultras de la "Populaire Sud" auraient envisagé de "laver cet affront" à l'occasion du déplacement de leur équipe à Montpellier, ce samedi.

Par ailleurs, dans son argumentaire, la préfecture de l'Hérault évoque le "départ surprise" d'Andy Delort chez les Aiglons, l'été dernier, et estime que ce qu'elle qualifie de "défection de dernière minute" du natif de l'Hérault pourrait avoir mis de l'huile sur le feu dans les rapports entre supporters ultras des deux formations.

Pour ces motifs, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice ne pourra donc pas pénétrer dans l'enceinte, ni même circuler ou stationner sur la voie publique au niveau du stade, du quartier des Hôpitaux Faculté/Mosson et dans le centre ville de Montpellier.