"Pas évident à gérer" : à cinq jours de la reprise de Ligue 2, Guingamp ne sait toujours pas où il jouera

Iront-ils à Sochaux, comme cela est prévu par le calendrier ? Se déplaceront-ils à Annecy en cas de relégation des Francs-Comtois en National et de repêchage des Hauts-Savoyards en Ligue 2 ? N'affronteront-ils personne si, à la fois, Sochaux est relégué à un échelon encore plus bas, mais Annecy pas repêché ? Devront-ils trouver un match amical à la hâte afin de garder le rythme ? Ou s'assoiront-ils dans les tribunes de leur stade de Roudourou pour assister à la rencontre Concarneau-Bastia organisée dans leur enceinte ? Les Guingampais sont toujours dans l'expectative alors que la reprise du championnat de Ligue 2 est fixée ce samedi 5 août.

L'avenir de Sochaux est toujours très incertain

A cinq jours de la première journée, les footballeurs costarmoricains sont dans le flou et ne savent pas où ils joueront, et s'ils joueront... tout court ! Théoriquement, En Avant doit se déplacer à Sochaux. Sauf que le club franc-comtois est au bord du précipice depuis un mois : lâché par son propriétaire chinois, il est sur le point d'être repris mais rien n'est encore officiellement entériné.

"Les services administratifs du club ont pris des options pour des vols et des hôtels à Sochaux et Annecy" image Stéphane Dumont, alors que Guingamp continue de se préparer dans la plus grande incertitude. "On s'adaptera, même si à cinq jours de la reprise ce n'est pas évident" lâche l'entraîneur, ni fataliste ni en colère. Le technicien du club costarmoricain a au contraire une pensée pour les autres clubs concernés (Sochaux et Annecy) "qui eux ne savent pas dans quel championnat ils joueront, ou s'ils existeront toujours".

"On se prépare en ne se concentrant que sur nous mêmes"

Reste qu'EAG, victime des événements en cascade, ne peut plancher sur aucune adversité. "On se prépare en ne se concentrant que sur nous mêmes" renchérit Stéphane Dumont, "parce qu'on n'a aucune vision sur l'adversaire. Mais ce n'est pas évident. Il y a des aléas de partout. Quand on est compétiteur, et qu'on se prépare à entamer un championnat, on aime bien savoir contre qui on joue. Mais, on s'adaptera dans la semaine selon les décisions".

L'avis du CNOSF attendu ce mardi

Car si les instances sportives françaises n'ont pas encore rendu leur avis dans ce dossier, du nouveau est attendu sous peu après l'audience de conciliation passée par Sochaux devant le CNOSF ce lundi. Le repreneur Romain Peugeot affirme avoir monté un dossier "suffisant" pour un maintien en Ligue 2. Ce mardi, le CNOSF doit désormais rendre son avis, consultatif, sur le maintien des Sochaliens en Ligue 2. Avant que le comité exécutif de la Fédération Française de Foot soit à son tour amené à trancher en urgence.