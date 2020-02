"Pas le PSG qu'on connait", estime Thiago Silva après le nul contre Amiens

Amiens, France

Après le match nul 4-4 contre Amiens, le défenseur brésilien du PSG a tenu à rassurer avant le match contre Dortmund. Oui son compatriote Neymar devrait être présent.

"Il est bien, il a fait une bonne semaine de préparation et mardi je suis sûr qu'il va être là", commence Thiago Silva. Sur le faux pas contre Amiens, Thiago Silva ne s'est pas montré tendre, et déclare "en première période, ce n'est pas le PSG que l'on connait".

Différent contre Dortmund ?

Mais le Parisien veut voir le verre à moitié plein, et estime que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus correcte.

"C'est pour ça qu'on est revenu au score et qu'on a mené 4-3, mais à la fin, on a pris ce but. C'est dommage pour nous car on avait eu une bonne réaction", analyse le défenseur.

Et contre Dortmund alors ? "Des joueurs vont revenir et l'état d'esprit mardi sera complètement différent", promet le Parisien.

Même son de cloche chez son coach Thomas Tuchel. "Je ne suis pas inquiet, je sais ce qu'on a fait et ce qu'il nous a manqué", a glissé l'entraîneur du PSG à l'issue de la rencontre.