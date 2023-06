"Pas pour tout de suite" : Mathieu Bodmer, le directeur sportif du HAC, exclut tout départ du club

Les rumeurs sur son départ couraient depuis quelques semaines, Mathieu Bodmer a voulu les faire taire. Interrogé, ce vendredi, sur France Bleu Normandie à quelques heures du match de la montée du HAC contre Dijon , le directeur sportif des Ciel et Marine a exclu tout départ du club la saison prochaine.

"C'est très simple, je suis quelqu'un de très pragmatique il me reste un an de contrat. On m'a vu à Lyon, c'était pour les playoffs U17, si à chaque fois que je vais voir un match quelque part, on pense que c'est pour y rester, ce n'est pas le cas", a réagi l'ancien joueur du Paris Saint Germain, natif d'Evreux dans l'Eure.

Un départ "ce n'est pas pour tout de suite. J'ai d'autres ambitions, d'autres objectifs à faire ici au Havre. Il y a encore beaucoup de choses à développer au sein de ce grand club qu'est le HAC. J'ai la chance de démarrer une reconversion dans un club extraordinaire."