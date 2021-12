Pascal Dupraz à l'ASSE : "J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour que l'équipe aille mieux"

Contacté quelques jours après la mise à pied de Claude Puel, Pascal Dupraz était dès le départ l'une des priorités des dirigeants de l'ASSE. Et notamment de son nouveau coordinateur sportif Loïc Perrin : "On voulait un entraineur francophone, qui a entrainé en Ligue 1, qui a pris une équipe en cours de saison, qui sait fédérer, un meneur d'hommes, et celui qui nous semblait le plus apte, c'était Pascal."

Une intégration express au sein de l'ASSE

Un premier entraînement ce mercredi matin pour Pascal Dupraz avec l'équipe première, au lendemain de son arrivée dans le Forez. Le nouveau coach a débuté son intégration express au sein du club. "Je suis interloqué par l'amour que vouent les employés à l'ASSE. [...] Ca vous donne les poils. En tout ça me les donne."

Pascal Dupraz est le spécialiste des sauvetages de saisons catastrophiques, il l'a montré à Toulouse, à Caen, à Evian Thonon Gaillard. C'est pour cela qu'il a été recruté à Saint Etienne. Mais le nouvel entraîneur de Saint-Étienne ne veut pas "arriver ici comme un sauveur, c'est une obligation au regard de l'importance de ce club. J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour que l'équipe aille mieux."

Premier défi pour Pascal Dupraz, les 32e de finale de Coupe de France de l'ASSE ce dimanche, face à Lyon-la-Duchère. Avant son premier match de championnat avec les Verts, le 22 décembre à Geoffroy-Guichard.