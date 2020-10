Pascal Dupraz était ce lundi l'invité de 100% Stade Malherbe, l'émission quotidienne consacrée aux Rouge et Bleu. A quelques heures de la fin du mercato, l'entraîneur du SM Caen a répondu aux questions des auditeurs sur le jeu de son équipe, les mouvements de joueur et sur son avenir.

Pascal Dupraz et son avenir la saison prochaine au SM Caen : "On ne peut jurer de rien"

Arrivé il y a un an pour succéder à Rui Almeida, Pascal Dupraz est dans la dernière année ferme de son contrat.

"Moi, je vis très bien avec ça, a répondu l'entraîneur du SM Caen lors de l'émission 100% Stade Malherbe. Il me reste quelques mois de contrats ici et je suis là pour faire avancer mon équipe. Je suis là pour la faire performer. J'ai envie de la faire performer. Et puis, ce qui peut être considéré comme un désavantage peut s'avérer être un atout pour moi d'être libre en fin de saison même si je me plait très bien ici.

Je n'aurais pas acheté une maison ici en Normandie si je ne m'y plaisais pas. Et puis j'ai aussi cette philosophie qui me fait dire qu'en fait beaucoup de choses sont écrites. Donc ne forçons pas les choses. Si les choses doivent venir, elles viendront. Je suis tout à fait à l'aise avec ça."

L'entraîneur caennais a été recruté sous la présidence de Fabrice Clément. Le club a depuis changé d'actionnaires et de dirigeant.

Son contrat possède une année optionnelle qui sera levée s'il fait monter le club mais sera-t-il pour cela automatiquement sur le banc caennais s'il réussit à faire remonter le SM Caen dans l'élite?

"Je disposerais d'une année de contrat, se projette dans cette hypothèse Pascal Dupraz. Ça, c'est contractuel mais peut-être que je ne serais plus entraîneur alors que j'aurais contribué à faire en sorte que l'équipe monte en Ligue 1. C'est le souhait le plus fort que j'ai concernant le Stade Malherbe. J'espère que nous réussirons à le faire remonter en Ligue 1 mais rien n'est moins sûr.

Je peux disposer d'une année de contrat supplémentaire et ne plus être l'entraîneur la saison prochaine. Le foot, c'est comme ça. Cela va tellement vite. On ne peut jurer de rien."