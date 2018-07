Avant même le début de la compétition en Russie, l'ancien phare d'Evian Thonon Gaillard avait certifié à France Bleu Pays de Savoie que la France irait "jusqu'au bout car elle a l'entraîneur idoine, Didier Deschamps".

La série de matchs amicaux poussifs et une première phase de poule au Mondial guère enthousiasmante n'ont pas entamé sa foi et son espérance. Les matchs à élimination directe l'ont conforté. "Il n'y a qu'une équipe qui est montée en puissance lors de quatre mi-temps, c'est la France, pas la Belgique."

La France favorite

Pour Pascal Dupraz, ça ne se discute pas.

" La France est favorite. Face à l'Argentine, des actions de classe, rapides, un match exceptionnel. Puis en quart, contre l'Uruguay, la rencontre sur le plan tactique a été une perfection. Les Uruguayens ont abdiqué au bout d'une heure. La Belgique s'est fait peur face au Japon qui a perdu à cause de sa naïveté à 2 partout. Puis contre le Brésil, les Belges ne sont pas sortis de leur camp en deuxième période. J'ajoute que la France a une plus plus grande expérience des grands rendez-vous. Son bloc défensif est plus cohérent et solide."

Cela dit, l'ancien coach de Toulouse s'attend à vibrer pour ce qui s'annonce comme le plus beau match de la compétition. "Du niveau d' Espagne-Portugal."

Art de la prophétie

Personne ne reprochera au Haut-Savoyard d'aller dans le sens du vent.

"Je vais vous faire une confidence. Lors du match nul 0 à 0 contre le Luxembourg, j'ai envoyé un SMS à Didier pour le féliciter parce que ce point gagné lui permettrait de se qualifier pour le Mondial. Je lui ai dit : "Conserve bien ce SMS. Tu seras champion du monde." A l'époque, tout le monde lui est tombé dessus."

Pascal Dupraz est un fervent admirateur du management à la mode Deschamps. Le sélectionneur national a d'ailleurs préfacé le dernier ouvrage signé Dupraz.

Conserve bien ce SMS. Tu seras champion du monde -Pascal Dupraz à Didier Deschamps

Avec un sourire dans la voix, le coach de Haute Savoie nous assure qu'il a "souvent des prémonitions. Il faut prendre au sérieux ce que je dis."

Quand nous mettons un terme à notre conversation téléphonique ainsi : "On se rappelle quand on est champions du monde ?", Pascal Dupraz nous adresse un magnifique but dans la lucarne " Oui, on se rappelle quand on est champions du monde. Et juste après, j'ouvre un cabinet de voyance ! "