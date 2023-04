Pascal Dupraz, nouvel entraîneur du DFCO : "Ce qui m'incarne, c'est l'optimisme"

Le DFCO change d'entraîneur. Lundi 3 avril 2023, à neuf journées de la fin du championnat et alors que Dijon 19e de Ligue 2 et relégable, Omar Daf (arrivé en juin dernier) est remplacé par Pascal Dupraz. L'ancien entraîneur de Saint-Etienne, Caen ou Toulouse a été présenté à la presse en début de soirée.

ⓘ Publicité

loading

Olivier Delcourt : "C'est un coach qui sait transmettre à ses joueurs toute l'envie et la niaque"

Pourquoi a-t-il choisi de se séparer d'Omar Daf ? "Je n'ai pas vu de révolte de mon équipe, des joueurs sur le terrain, à Caen on marque rapidement puis on est dominés. Cela fait un moment que ça dure, Omar a fait tout ce qu'il a pu, il est temps d'insuffler une nouvelle dynamique. Dans la vie, j'ai pour habitude de faire confiance, j'ai fait confiance jusqu'au bout, dans le respect, dans l'humain, mais à un moment donné, ce sont les résultats qui comptent".

En choisissant Pascal Dupraz, habitué des missions maintien, Olivier Delcourt espère "un électrochoc, une prise de conscience" : "C'est un coach qui sait transmettre à ses joueurs toute l'envie et la niaque qu'il nous manque depuis quelques temps".

Pascal Dupraz : "Ce qui m'incarne, c'est l'optimisme"

"Je vais réserver la primeur de mes préceptes aux joueurs. La première erreur à ne pas commettre c'est de tout servir, pour que les joueurs n'aient pas l'effet de surprise. Mon objectif c'est de les surprendre. Ce qui m'incarne, c'est l'optimisme, pas béat, mais l'optimisme. Le DFCO a sept points de retard, il reste 9 matchs à disputer. Je ne me dis pas il 'reste tant de % pour se maintenir', je me dis que nous avons une chance sur deux de nous maintenir : soit on reste en Ligue 2, soit on descend en National".

"Je n'aurais de cesse que de répéter aux joueurs que les choses sont possibles quand les acteurs donnent le maximum et le meilleur d'eux-mêmes", indique Pascal Dupraz, évoquant "quelques possibilités notamment à l'étranger" qu'il a refusé depuis son départ de l'ASSE.

Pascal Dupraz, qui a salué un "superbe centre d'entrainement" ("sûrement le plus beau que j'ai rencontré dans ma modeste carrière"), annonce avoir vu certains matchs du DFCO cette saison : "Le prolongement de ma passion, c'est de désespérer mon épouse, donc j'ai regardé les matchs, souvent des multiplex. Je vois qu'il est très facile de marquer des buts à l'équipe de Dijon cette saison, et qu'il est très difficile de marquer des buts".

L'ancien entraîneur de l'ETG a dévoilé quelques prémices de sa stratégie : "J'ai besoin que l'on pactise, les joueurs qui veulent obtenir le maintien l'obtiendront. J'entends m'appuyer sur toutes les forces vives du club. Je n'arrive pas ici comme un sauveur, mais comme un rassembleur, je veux que les gens soient partie prenante".