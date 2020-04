Pascal Gastien prolonge son contrat de deux ans avec le Clermont Foot 63

Cela faisait plusieurs mois que le coach et son club discutaient d'une prolongation. Elle a été officialisée ce lundi soir : Pascal Gastien sera l'entraîneur des Clermontois jusqu'en 2023.

En attendant de savoir si la Ligue 2 va reprendre, le Clermont Foot en a profité pour consolider ses liens avec son entraîneur. Les bonnes performances des Auvergnats, toujours en course pour les barrages d'accession en Ligue 1, ont conduit le club à renouveler sa confiance à Pascal Gastien, dont le contrat devait se terminer en fin d'année prochaine. L'ancien entraîneur de Niort sera finalement clermontois jusqu'à la fin de la saison 2022-2023.

Après un passage par le centre de formation puis par la réserve, Pascal Gastien avait pris la tête de l'équipe professionnelle le 1er septembre 2017. Il succédait alors à Corinne Diacre, devenue sélectionneuse de l'équipe de France féminine, et est resté l'entraîneur depuis lors, sous Claude Michy puis sous Ahmet Schaefer.

Sous sa direction, le club s'est stabilisé dans la première partie de tableau. En 2017-2018, avec une sixième place, il a échoué aux portes des barrages d'accession en Ligue 1. L'an dernier, Clermont a terminé à la 10e place, mais la qualité de son jeu avait été saluée, et Pascal Gastien avait élu meilleur entraîneur de Ligue 2.

Cette année, le Clermont Foot fait encore mieux : il est 5e avec 50 points, à deux points de la troisième place, trois points de la seconde, et à quatre de la première. Le mental et le collectif de l'équipe l'ont conduite, malgré quelques anicroches, notamment à domicile, à figurer parmi les prétendants à la montée en Ligue 1. Reste à savoir quand, comment, et surtout si les dix matchs restants vont être disputés

Sur le site du club, l'entraîneur s'est dit satisfait de cette prolongation de contrat. " Je suis ravi de pouvoir continuer, avec l’ensemble du club, le projet sportif que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Je remercie le Président Schaefer, les dirigeants mais également les gens qui m’entourent à l’intérieur du club (joueurs, éducateurs, staff médical et administratifs) pour la confiance que vous m’accordez au quotidien. _Nous allons tous ensemble continuer à structurer, faire grandir le Clermont Foot 63 et, je le souhaite, faire plaisir à nos supporters par une qualité de jeu reconnue_. Représentons dignement les couleurs de notre club, de notre ville dans le paysage du football français, tout ceci en gardant nos valeurs humaines de partage, de solidarité et de travail."