Pascal Gastien reçoit France bleu Pays d'Auvergne dans "son jardin"

France bleu pays d'Auvergne : Pascal Gastien, bientôt l'entraînement ce vendredi matin, les séances, l'ambiance ont un peu changé ces dernières semaines ?

ⓘ Publicité

Pascal Gastien : Les dernières semaines ont été un peu plus sereines. On va dire à l'entraînement, mais on a travaillé, on a fait une très bonne séance et encore hier. Donc je pense qu'on a tous envie de bien finir le championnat.

FBPA : Le match le plus important ce week-end, c'est le vôtre ou c'est celui des juniors, demain au Stade de France, la finale de la Gambardella ?

PG : Je pense que pour le club, c'est le match de Gambardella. Je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour un club comme nous, pour les jeunes du centre de formation en plus. On souhaite que nos jeunes puissent gagner cette coupe.

FBPA : Ce centre de formation c'est un peu votre bébé puisque c'était vous qui étiez le premier directeur, qui avait lancé tout ça il y a six ans. Vous aviez dit il faudra attendre sept ans pour en avoir les résultats. Vous aviez pronostiqué une année en trop?

PG : Oui, c'est pas mal comme pronostic. C'était une idée merveilleuse de Claude Michy et du président du rugby de faire ce centre partagé.

FBPA : On va le rappeler, pour ceux qui ne savent pas, c'est une version unique en France. Les deux clubs partagent les mêmes locaux, pas les mêmes terrains, mais beaucoup de choses.

PG : Beaucoup de choses, la même ville. Ils sont en internat ensemble et je pense que c'est une très très belle idée. Il y a des clubs, des villes qui viennent nous voir pour en savoir un peu plus, comment ça se passe. Et je pense qu'on réussit notre collaboration.

FBPA : Vous êtes neuvième du championnat de ligue1, le maintien est assuré et on visait au moins le top dix. Les juniors, ça marche. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Clermont Foot? C'est le travail qui paye?

PG : Oui, je pense que tous les clubs travaillent, mais je pense qu'on travaille bien. On avance, on avance à tous les étages depuis pas mal de temps. On veut structurer maintenant la préformation et l'école de foot pour vraiment avoir un suivi au niveau des jeunes, notamment les jeunes de Clermont. On avance étape par étape. Je pense que le club a cette ambition afin de rester en première division et de s'installer durablement dans le haut au panier du football français.

FBPA : Un centre de formation pour se maintenir, ça veut dire un centre de formation qui est opérationnel, qui sort déjà régulièrement des jeunes ?

PG : On a vu, il y a quelques jeunes qui sont venus jouer cette année avec nous, qui ont fait de très bons matchs. Un joueur comme Ayman Maurer qui sort directement du centre. Ca fait partie de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a annoncé déjà depuis pas mal de temps. On avait dit qu'on allait compter ou s'appuyer sur le centre de formation. C'est ce qu'on commence à faire. On ne fait pas de cadeaux non plus parce qu'on a un centre. Les jeunes viennent, pas pour rentabiliser le centre, les jeunes viennent parce qu'ils méritent de venir dans le groupe pro. On a des jeunes de qualité, donc on verra certainement des jeunes de la Gambardella en pro dans les deux ou trois années qui arrivent. C'est très bien pour le club.

FBPA : Pour l'avenir c'est bâtir un modèle à la nantaise, à l'auxerroise ?

PG : C'est ce qu'on souhaite. Dans l'absolu, oui.

FBPA : On entend parler beaucoup du CF63 en ce moment chez les supporters. Il y a des mots comme Coupe d'Europe?

PG : Il ne faut pas s'enflammer. Non, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer du tout. En Coupe d'Europe, je pense que c'est impossible, déjà quasiment mathématiquement. On va voir l'an prochain comment ça se passe. Si ça se passe pas très bien, je pense qu'on aura un retour de bâton. Mais voilà, je suis quand même assez optimiste sur sur les années futures.

Auditeur : Quelle est l'ambition l'année prochaine ? Au niveau du recrutement? Est ce qu'il y a des postes qui ont été ciblés ?

PG : Je ne sais pas. J'allais dire un top cinq, six ou sept. Au niveau du championnat, on va peut-être être loin cette année, mais c'est une année exceptionnelle. Je pense qu'on a encore besoin de temps de s'installer dans ce championnat. Ça ne veut pas dire qu'on ne manque pas d'ambition. Il faut qu'on reste à notre place. Je pense que je pense avoir suffisamment d'expérience pour savoir que certains clubs se sont brûlé très vite. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce que le président veut aussi. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer de construire une équipe performante pour l'an prochain.

On sait qu'on doit se renforcer. On sait qu'on doit renouveler le groupe tout le temps, tous les ans. Il y a certainement des joueurs qui vont qui partiront d'ici la fin de saison. Je dis souvent on travaille une année en avance, quasiment au-delà de la fin du championnat. Dès la fin du mercato dernier, on commence à travailler sur le prochain mercato. On a une équipe de recruteurs sous la houlette de Philippe Vaugeois qui travaille pour qu'on ait une équipe compétitive.

Auditeur : Jai une question qui complète un peu sur le recrutement. Quel est l'objectif sportif? Est ce que déjà vous avez une feuille de route sur l'objectif sportif que vous allez fixer au groupe pour la saison prochaine?

PG : On ne peut que parler du maintien pour l'an prochain. Mais ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. On ne peut pas parler d'autre chose quand on est à Clermont. Il va y avoir 18 équipes, deux descentes. Je pense que les spécialistes des paris vont nous mettre dans les deux derniers et nous allons éviter encore ces deux dernières places pour vraiment s'inscrire sur la durée. Pour certains, ça va manquer d'ambition.

Auditeur: Pascal Gastien, c'est une légende du club. C'est lui qui nous fait monter en Ligue1 et il nous maintient. On est amoureux de lui.

FBPA : Vous avez conscience que vous êtes devenu un incontournable?

PG : Les gens sont tellement gentils avec nous, avec moi. Je vois les personnes qui viennent des jeunes qui viennent pendant les vacances scolaires, qui viennent voir les entraînements. Tout ça c'est des moments rares. C'est vrai, c'est des moments rares. En football, on en est à une époque où tout est cloisonné, tous les entraînements sont à huis clos.

FBPA : Vous êtes un des derniers clubs à ouvrir les entraînements au public ?

PG : Je trouve ça tout à fait légitime. Tout à fait normal. Je ne veux pas priver les jeunes Clermontois de venir à l'entraînement, de voir les pros s'entraîner. C'est des souvenirs merveilleux pour eux. Et puis, ça ne me gêne aucunement dans notre offre, dans notre fonctionnement.