Pascal Nouma à propos du succès du Racing Club de Strasbourg : merci Laurey !

Strasbourg, France

C'est l'un des joueurs les plus fantasques ayant porté le maillot strasbourgeois, l'attaquant Pascal Nouma a remporté la Coupe de la Ligue avec le Racing en 1997, aux tirs aux buts face à Bordeaux. A 47 ans, il est désormais une vedette du cinéma, de la télé-réalité en Turquie. Il suit encore de très loin le foot français. "C'est contre qui déjà la finale ? Guingamp ? Hou là, ça promet", commence-t-il en rigolant. Quand on lui demande ce qu'il pense de l'accession du Racing en finale, il répond du tac au tac : "Merci Laurey ! Sa réussite ne m'étonne pas. J'ai appris avec lui, quand on était au PSG ensemble (lors de la saison 1990-1991). C'est un mec déterminé. C'était un très bon joueur de football, et puis il est devenu un bon entraîneur. Il a su avec son expérience monter Strasbourg jusqu'en finale, c'est bien".

Désigné homme de la finale en 1997

Il y a 22 ans, Pascal Nouma et ses coéquipiers de l'époque avaient ouvert la voie en remportant la première Coupe de la Ligue de l'histoire du Racing. Le grand attaquant ne se souvient plus du score final de la séance de tirs aux buts face à Bordeaux (6-5), ni même de l'identité de certains de ses coéquipiers, mais cette victoire reste un excellent souvenir. _"_J'avais gagné la Coupe de la Ligue l'année d'avant avec le PSG, mais je n'étais rentré que cinq minutes. Quand on m'a remis la coupe dans la tribune, je ne l'ai pas brandi, je l'ai passé directement au joueur d'après, parce que je me suis dit, je n'ai rien gagné. J'irai la gagner moi-même, c'est ce que j'ai fait avec Strasbourg l'année suivante. C'était un bon challenge que j'ai réussi. J'ai même été élu homme du match pendant la finale".

Avec un mélange de joueurs expérimentés (Vencel, Dogon, Suchoparek, Raschke, Baticle, Zitelli) et de jeunes (Dacourt, Ismaël, Rott), le Racing a surpris tout son monde lors de cette saison 1996-1997. _"_On a quand même étonné avec une équipe "plus ou moins tordue" (sic!). Au début de la saison, on entendait partout "Strasbourg va descendre". Finalement, on a fait une bonne saison en gagnant presque tous les matchs à la maison en championnat et et on a gagné la Coupe de la Ligue. C'était une équipe où il y avait un engouement dans ce groupe, on était une bande de potes".

Le roi des poteaux

A Strasbourg, la saison avait pourtant mal commencé pour le fantasque attaquant, qui avait pris pour habitude de tirer sur... les poteaux. "Onze premières journées, zéro but, onze barres transversales, se marre Pascal Nouma, avec un peu d'exagération. Et je finis la saison avec 14 buts, un truc dans ce genre-là. _Si j'avais eu un peu de chance, j'aurais terminé avec 28 buts, j'aurais peut-être été en équipe de France"_. Pascal Nouma avait notamment inscrit un quadruplé à Montpellier en avril 1997.

Acteur, DJ, une vraie star en Turquie

Formé au PSG, Pascal Nouma a également joué entre autres à Lens, à Marseille et à Beşiktaş. C'est en Turquie justement, qu'il s'est installé après sa carrière. Il est devenu une véritable icône dans le pays. Il a participé entre autres à l'équivalent turc de Stars Wars, de Danse avec les stars, de Koh Lantah ou encore de The Voice. "Je vis bien en Turquie, s'enthousiasme Pascal Nouma. Je regarde les événements qui se passent en France et je vois que les Français ont du mal à vivre. Moi je vis très bien. Je fais de la télé, du cinéma, des émissions de radio, j'ai fait une vingtaine ou trentaine de publicités pour les plus grandes marques en Turquie. Je fais des performances de DJ, tous les weekends des clubs se battent en Turquie pour m'avoir pour mixer."