Pascal Olmeta confiant pour les retrouvailles de Steve Mandanda avec l'OM

Steve Mandanda de retour à l'OM ? "Bien pour lui, mais attention aussi, il connaît Marseille, il ne faut pas se louper", prévient Pascal Olmeta, ancien gardien du club lui aussi.

Il a beau avoir raccroché les crampons il y a bientôt 20 ans, Pascal Olmeta parle toujours de l'Olympique de Marseille avec passion. Gardien du club de 1990 à 1993, il suit de près le retour de Steve Mandanda, aujourd'hui, à Marseille.

Steve Mandanda s'est engagé pour un nouveau bail de 3 ans avec l'OM, un an après avoir tenté l'aventure de la Premier League.. à Crystal Palace, où il n'a disputé que 9 rencontres.

"Pour lui c'est un grand soulagement. Mais il faut voir dans quel état d'esprit il est. Il connaît Marseille : c'est plus que compliqué, on peut être porté en triomphe mais.. il ne faut pas se louper. S'il prend la décision de revenir, c'est qu'il se sent bien" Pascal Olmeta

Pascal Olmeta rappelle à Steve Mandanda combien il est difficile de revenir à l'OM Copier

Point encore plus noir de sa saison avec les Londoniens de C. Palace : sa blessure. Steve Mandanda s'est bloqué un genou, lors d'un rassemblement avec l'Equipe de France, en novembre 2016. Il n'a plus joué depuis, et a même été opéré.