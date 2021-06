Pascal Plancque prolonge au Nîmes Olympique jusqu'en 2023

Arrivé en cours de saison sur le banc des Crocos, Pascal Plancque va poursuivre l'aventure avec le Nîmes Olympique. Adjoint jusqu'ici, arrivé début janvier, il avait succédé à Jérôme Arpinon en tant que numéro 1 sur le banc nîmois début février 2021. Promis dans un premier temps à un intérim, il a fini par s'imposer comme coach principal. Son nouveau contrat porte jusqu'en 2023.

Malgré de belles promesses, Pascal Plancque n'a pas réussi à éviter à son groupe la relégation en Ligue 2. Son bilan cette saison à la tête de l'équipe première : cinq victoires, cinq nuls et six défaites.

La reprise du staff et des joueurs à l'entraînement est prévue le lundi 21 juin prochain.

"Depuis son arrivée au Nîmes Olympique, Pascal a su mettre son professionnalisme et sa rigueur au service du club et nous sommes convaincus que ces ingrédients sont nécessaires à la structuration du NO. Nous sommes donc heureux de lui offrir cette opportunité de pouvoir participer au développement de notre club." - Reda Hammache, directeur sportif (communiqué)