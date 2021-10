Pascal Plancque : "Quand il y a une défaite, il n'y a pas plus touché que moi"

Ils n'ont plus gagné depuis le.. 21 août dernier. Les Crocos ont besoin de se relancer, au plus vite. Et pourquoi pas dès ce samedi après-midi, à Auxerre. C'est la onzième journée de championnat en Ligue 2. Les footballeurs nîmois occupent pour l'instant la dixième place. Auxerre est sur le podium : en troisième position, derrière le leader Toulouse et derrière Sochaux.

Cette série de cinq matchs sans le moindre succès pèse lourd : les Crocos ont décroché, pour se retrouver en milieu de tableau. Nîmes pointe désormais à six points du podium. Rien n'est perdu, loin de là, mais il serait temps de stopper l'hémorragie.

"Au début de saison, on a répondu à l'attente des supporters. Là, beaucoup moins. Mais, quand il y a une défaite ou une contre performance, il n'y a pas plus touché que moi". Pascal Plancque, entraîneur du Nîmes Olympique.

Auxerre / Nîmes, coup d'envoi 15h.

Un match à vivre en direct sur France Bleu Gard Lozère avec nos partenaires d'Objectif Gard.