Pass sanitaire dans le football amateur : la Ligue de Centre Val de Loire demande des précisions

La Fédération française de Football a publié ce weekend son protocole sanitaire pour la saison, à la fois dans les clubs amateurs et professionnels. Il prévoit l'instauration du pass sanitaire, à la fois pour les joueurs, mais aussi pour le public et le staff des clubs, avec une dérogation jusqu'au 30 septembre pour les 12-17 ans. Si le protocole semble simple à organiser chez les pro, cela s'annonce plus compliqué pour les plus petits clubs, redoute le président de la ligue de Football de Centre Val-de-Loire, Antonio Texeira, qui a écrit à la Fédération pour réclamer des éclaircissements : "Il faut absolument que le 28 août on ait ces réponses", pour le début de la Coupe de France

Comment vous jugez l'instauration de ce pass sanitaire chez les amateurs et les professionnels ?

Le pass sanitaire aujourd'hui, je pense que c'est une obligation si on veut reprendre le football normalement, donc, j'y suis favorable. Aujourd'hui, partout où on va c'est demandé, donc si on veut essayer d'enrayer cette pandémie et aller au bout de la saison, il faut que les gens soient vaccinés. Après, aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est comment le mettre en place. Il y a le monde professionnel, des championnats nationaux où on y arrivera, les clubs sont structurés. Et il va y avoir les championnats régionaux, les championnats départementaux, où là, la grosse difficulté, c'est de savoir quelle est la responsabilité de nos bénévoles. Il est hors de question que les bénévoles soient responsables de cette mise en application, parce qu'ils ne sont donc aujourd'hui parés pour cela.

Qu'elles sont vos craintes ?

Mes craintes face à ce pass, c'est déjà que tous ceux qui aujourd'hui sont licenciés ne veuillent pas se faire vacciner. Deux, c'est une perte de licenciés, peut-être, et le retard que l'on risque de prendre pour que les gens puissent se faire vacciner. C'est aussi le découragement des bénévoles, qui diraient "mais moi, je n'ai pas envie, je ne suis pas flic, je ne suis pas mandaté et je suis pas assermenté". Aujourd'hui si jamais quelqu'un refuse, quels sont mes droits ? Est-ce que je peux l'empêcher de rentrer? Quand on va faire l'appel des équipes, si un joueur ne veut pas présenter son pass sanitaire, quel est aujourd'hui le recours ? Est-ce qu'on joue le match ? L'équipe perd ? C'est le club qui est pénalisé ? C'est le joueur ? Il y a toutes ces interrogations pour lesquelles on est en incapacité de répondre.

Il aurait peut être fallu dans ces cas-là, anticiper ce pass sanitaire et cette obligation : "tu prends une licence à condition que tu sois vacciné". On ne l'a pas demandé parce que le projet de loi n'était pas sorti, donc, il est difficile aujourd'hui, par rapport à tous ceux qui ont déjà une licence, de leur dire , "on suspend vos licences jusqu'à la présentation du pass sanitaire". Aujourd'hui, on est devant le fait accompli par rapport à ça. Donc il va falloir se positionner et que la Fédération, le gouvernement, prennent une décision bien claire et précise par rapport à nous, championnat amateur.

Vous attendez ces précisions pour quand ? La reprise va arriver.

Il va falloir qu'au courant de ce mois d'août, la Fédération se positionne pour qu'il y ait un règlement qui soit bien déterminé. Ils sont en train de travailler. Je suis en contact régulier avec mon représentant des présidents de Ligues par rapport au mail que j'ai envoyé. Je sais qu'il y a une première réunion ce lundi, une autre mercredi. Ils sont en train de travailler sur ce protocole et c'est pour ça que j'ai voulu anticiper en envoyant toutes ces questions pour qu'il y ait une réponse. Nos dirigeants doivent avoir ces réponses là parce qu'il y a la Coupe de France déjà, sur les tours préliminaires, qui commence le 28 août. Il faut absolument que le 28 août on ait ces réponses.