Le pass sanitaire obligatoire pour le football amateur : les clubs de l'Indre très inquiets

Le club de l'Étoile, 300 licenciés, situé dans le quartier Beaulieu à Châteauroux, comme des milliers de clubs en France, est confronté à cette décision gouvernementale : le pass sanitaire est obligatoire pour reprendre le football. Pour les es séniors du club Castelroussin par exemple, sur vingt deux joueurs, cinq pour le moment sont vaccinés !

Walid Koudri (Joueur à l'Étoile) : "Si je me fais vacciner, c'est pour pouvoir jouer au foot ou aller à la piscine ou au cinéma avec ma famille."

Walid koudri, 30 ans n'apprécie pas de se faire vacciner par obligation mais il va quand même prendre rendez-vous très prochainement : "Si je me fais vacciner, c'est pour pouvoir jouer au foot ou alors aller avec ma famille à la piscine ou au cinéma. Je trouve ça triste de passer pratiquement par l'obligation de se faire vacciner. Je pense que nous devrions pouvoir choisir de se faire vacciner ou non. Mais je vais prendre rendez vous très prochainement pour me faire vacciner."

Pierre Luneau (Coordinateur sportif de l'Étoile) : "On est complètement perdu, le football amateur est le grand perdant de la reprise sportive."

Le problème, c'est que le premier match officiel à savoir la coupe de France pour les clubs amateurs, c'est la week-end du samedi 28 et dimanche 29 août : "On est complètement perdus. Que ce soit pour les matchs amicaux ou pour la Coupe de France. Ce qui est certain, c'est qu'au club, nous allons suivre à cent pour cent le protocole. Le gros problème, c'est que l'on nous a prévenu à une semaine de la reprise de l'entraînement et à quatre semaines du tour de Coupe de France ! Là, il y a des joueurs qui pour certains souhaitentt se faire vacciner pour jouer, ils ont des rendez vous vers le 10 ou 15 août pour la première dose et au mois de septembre pour la deuxième, ce qui qui veut dire qu'à ce rythme là, nous n'aurons pas assez de joueurs à aligner sur la feuille de match fin août. Pour nous, c'est une catastrophe."

La reprise des différents championnats amateurs est prévue le samedi 11 et dimanche 12 septembre

Des réunions vont s'en doute se tenir dans les prochains jours ou prochaines semaines pour, éventuellement repousser la reprise des différents championnats prévu le week-end du samedi 11 et dimanche 12 septembre prochain. Des réunions auront lieu aussi dans les districts mais aussi à la ligue de football du Centre Val-de-Loire et bien sûr à la Fédération Française de Football pour trouver la meilleure solution si elle existe.