Pass sanitaire : mise en place compliquée pour le foot amateur sarthois

Retour aux vestiaires pour les clubs de sports. Et cette année, la rentrée rime aussi avec l'instauration du pass sanitaire, pour les adultes pour l'instant. Une nouvelle donnée à gérer pour ces clubs de bénévoles.

Concernant les joueurs, il s'applique pour le moment aux plus de 17 ans. Les 12-17ans seront concernés à partir du 30 septembre. Le protocole sanitaire vestiaire explique, comme son nom l'indique, qui a le droit de rentrer dans les vestiaires et de jouer. Il est nécessaire de montrer patte blanche, ou plutôt son pass sanitaire, avant chaque rencontre et entrainement.

"Un loisir qui va se transformer en galère"

Aux Sablons-Gazonfiers, cette mise en place n'est pas évidente. Jean-Claude Ferry, vice-président du club, s'interroge : "Est-ce le travail des dirigeants bénévoles des clubs ?" L'homme, au club depuis 1980, le dit "c'est un loisir qui va se transformer en galère". Loin d'être opposé au pass sanitaire et à la vaccination, il est remonté. "Si des gens ont pris cette initiative, qu'ils contrôlent !"

Jean-Claude Ferry connait bien ce quartier dans lequel il vit depuis les années 1950, et il craint les animosités liés aux contrôles. "Les gens n'aiment déjà pas être contrôlés par les policiers, comment voulez-vous que moi vice-président du club j'aille faire des contrôles ? Ça va être mal perçu." D'autant plus, que si les joueurs de son club sont presque tous vaccinés, c'est qu'il ne sait pas dans quelle mesure il doit contrôler les gens qui viennent s’entraîner "comme ça" sur le terrain.

En plus de possibles animosités, l'homme, au club depuis 1980, a peur que cela impact sur l'investissement des bénévoles. "Comment voulez vous demander à des jeunes de prendre des responsabilités dans des clubs, quand il y a tout ça à gérer ? Les volontaires vont pas se bousculer." Autre problème cette fois-ci technique : le matériel. "Mon téléphone est pas adapté pour contrôler", dit-il en sortant son téléphone de sa poche. "Je vais pas faire un investissement pour ça..."

Aux Jeunesses Sportives de Coulaines, cette charge supplémentaire sera gérée par des référents Covid, désignés au sein du comité directeur du club pour les rencontres en Régional 1. "Chaque week-end on aura deux référents qui connaissent le protocole sanitaire sur le bout des doigts", explique Lionel Blondeau, président de la section foot. Malheureusement, pour les divisions inférieures et chez les plus jeunes, ce ne sera que les dirigeants et les bénévoles qui devront gérer les contrôles du protocole vestiaire. "On risque d'avoir des soucis."

Des stades ouverts pour éviter de contrôler le public

Ça, c'est pour le protocole vestiaire. Mais il y en a un autre, pour le public. Et lui aussi coince. Pour Jean-Claude Ferry, aux Sablons, la spécificité du stade, sans barrière, avec un chemin de randonnée, fait qu'il est impossible dans tout les cas de contrôler le public. "On va pas aller voir la moindre personne qui passe. Ça va juste créer des animosités. Les jeunes qui viennent se poser ici, c'est aussi leur stade."

A Coulaines comme aux Sablons, on espère que les stades seront considérés comme des lieux ouverts, pour éviter d'avoir à contrôler en plus le public. " Pour gérer la charge du protocole vestiaire, on s'enlèverait la charge de la billetterie. On aurait que la buvette à gérer en termes de pass sanitaire", explique Lionel Blondeau.

D'autres précisions devraient tomber dans les jours à venir. La Ligue de football doit se réunir ce week-end.