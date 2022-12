Passés par l'ASSE, ils ont gagné (ou failli gagner) une Coupe du monde

Laurent Blanc et Blaise Matuidi, deux anciens Verts champions du monde

Ils sont champions du monde !

Aimé Jacquet

Originaire de la Loire et de Sail-sous-Couzan, joueur de l'ASSE entre 1960 et 173, Aimé Jacquet aura mené les Bleus au sacre mondial en tant que sélectionneur. Il quitte son poste juste après la victoire en finale, face au Brésil.

Aimé Jacquet en 2010, à Geoffroy-Guichard © Maxppp - Maxppp

Laurent Blanc

Joueur de l'ASSE entre 1993 et 1995, le défenseur central est l'un des piliers de l'Equipe de France vainqueur du Mondial en 1998.

Blaise Matuidi

Arrivé de Troyes en 2007, le milieu de terrain aura évolué quatre saisons à l'ASSE, jusqu'en 2011, avant de partir au PSG. Titulaire dans un poste de faux ailier gauche en 2018, il fait partie des cadres vainqueurs de ce Mondial en Russie.

Ils y ont cru... jusqu'à la finale

Willy Sagnol

Né à Saint-Étienne, avec une première licence dans le club de Montfaucon-enVelay, le latéral droit sera formé à l'ASSE avant de partir à Monaco puis au Bayern Munich. Titulaire lors du Mondial 2006, il fait partie de cette Équipe de France battue en finale par l'Italie.

Grégory Coupet

Né au Puy-en-Velay et formé à l'ASSE, le gardien aura été la doublure de Fabien Barthez lors du Mondial 2006.

Grégory Coupet, doublure de Fabien Barthez en 2006 © Maxppp - Teamshoot

Johnny Rep

Stéphanois entre 1979 et 1983, Johnny Rep a disputé deux finales de Coupe du monde avec les Pays-Bas, toutes les deux perdues. La première en 1974 face à l'Allemagne de l'Ouest, la seconde en 1978 face à l'Argentine.

Johnny Rep après une victoire des Pays-Bas face à l'Allemagne de l'Est, lors du Mondial 74 © Maxppp - Maxppp

Ils ont perdu en demi-finale

La génération 1958

Le premier grand parcours de l'Équipe de France dans une Coupe du monde. Battus en demi-finale par le Brésil (2-5), les Bleus termineront à la troisième place grâce à une victoire en petite finale face à l'Allemagne de l'Ouest (6-3). Un joueur de l'ASSE a disputé ce Mondial, le gardien Claude Abbes (quatre matchs). L'attaquant Maryan Wisniewski (2 buts en 6 matchs) rejoindra l'ASSE en 1963. Entraineur de Saint-Étienne à l'époque, Jean Snella était l'adjoint d'Albert Batteux lors de ce Mondial.

La génération 82 et 86

Battue en demi-finales lors des Mondiaux de 1982 et 1986, l'Équipe de France comptait dans ses rangs plusieurs joueurs de l'ASSE, ou passés par l'ASSE. Jean Castaneda, Patrick Battiston, Gérard Janvion, Christian Lopez, Michel Platini, Dominique Rocheteau, Bernard Genghini et Jean-François Larios.

Stéphanois de 1983 à 1985, le Polonais Janusz Kupcewicz a terminé troisième du Mondial 1982. Le milieu de terrain aura même marqué un but lors de la petite-finale remportée par la Pologne face à la France (3-2).

Vladimir Durkovic

Stéphanois de 1967 à 1971, Vladimir Durkovic a joué une demi-finale de Coupe du monde en 1962 avec la Yougoslavie (défaite 3-1 face à la Tchécoslovaquie).

Ils auraient pu soulever la Coupe...mais n'ont finalement pas été retenus

Osvaldo Piazza

Joueur de légende de l'ASSE entre 1972 et 1979, le défenseur devait faire partie de la sélection argentine pour le Mondial 1978 disputé dans son pays. Opposé à la junte militaire au pouvoir, Osvaldo Piazza quittera finalement la sélection un mois avant le début de la compétition pour se rendre au chevet de sa compagne, victime d'un accident de voiture dans le sud de la France. Il restera à ses côtés et ne reviendra plus avec la sélection argentine, vainqueur de ce Mondial 1978.

Dimitri Payet

L'ancien milieu créateur de l'ASSE (2007-2011) faisait partie des joueurs évoqués pour disputer le Mondial 2018. Blessé à la mi-mai lors de la finale de la Ligue Europa perdue avec l'Olympique de Marseille, Payet ne sera finalement pas appelé par Didier Deschamps, contrairement à son coéquipier à l'OM, Florian Thauvin.