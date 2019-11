Passion Supporters : Gus, dessinateur des visages du SMC

Argentan, France

A 21 ans, Gus s'est fait connaitre en dessinant des visages de joueurs du Stade Malherbe de Caen sur les réseaux sociaux, et en lançant un concours pour les reconnaître à qui ils appartenaient.

Ça a commencé quand je suis rentré en DUT dans le multimédia. J'ai découvert le dessin vectoriel, la création et l'illustration. Je me suis dit : pourquoi pas mélanger ça à mon autre passion qu'est le SMC ? Et ça a donné le petit jeu sur Twitter". Gus, illustrateur

Gus, diminutif d'Augustin, s'est vite imposé comme le dessinateur numéro 1 de la sphère malherbiste. Bon, il faut dire qu'ils ne sont pas non plus légion à manier le crayon. D'ailleurs, le jeune homme originaire de Coulonces, près d'Argentan, a commencé à dessiner il y a à peine un an.

"Mon style d'illustration est assez simple, épuré pour que ça parle a toute le monde. J'utilise des couleurs pastels, assez simples et douces pour les yeux."

Les yeux justement, la plupart de ses dessins de visages n'en ont pas. C'est d'ailleurs sa marque de fabrique. La raison pourrait résider dans un pur choix de l'artiste, pas tout à fait...

"Les yeux, déjà, c'est très compliqué à faire. Et puis je me rendais compte que lorsque je les ajoutais aux visages, ça devenait trop facile de reconnaître les personnages".

L'ex défenseur du SMC Manu Imorou a plusieurs fois aimé et partagé les dessins de Gus, jusqu'à en utiliser pour la photo de profil de son compte Twitter. Un bien bel accomplissement pour le jeune étudiant, mais pas le plus grand.

"Cet été le SM Caen m'a contacté en fin de mercato pour annoncer la signature de Caleb Zady Sery. Les contacts se sont faits via Twitter. Il fallait que ça reste confidentiel. Ils m'ont donné le nom du joueur et sa photo. J'étais super content, je ne pensais pas qu'un jour le SMC, que je suis depuis tout petit, me demanderait de participer à l'annonce d'un joueur"

Le coup de crayon digital de Gus a rapidement fait des émules dans la sphère des supporters rouges et bleus. Si bien qu'il a rejoint le collectif Planète Malherbe durant l'été. Il en a redessiné le logo et réalise les affiches de matchs depuis le début de la saison.

Sa passion du Stade Malherbe lui vient de son père, fan depuis plusieurs décennies, et également actif sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Boulou (@boulougus).

"Ecouter les matchs à la radio sur France Bleu était notre rendez-vous du weekend. On s'installait dans le salon, chacun sur une chaise et on écoutait la radio, on vibrait à chaque action un petit peu folle. A la radio, c'est une autre façon de vivre le match, on a l'impression qu'il y a plus d'actions qu'en vrai ou à la télé. . Mon premier match à d'Ornano, c'était face à Bordeaux au moment où Yohan Gouffran jouait à Caen. J'ai garde aussi un très bon souvenir du du centenaire, face au Milan AC, Ca avait été une super fête ce jour là, et avec la victoire en plus, ça avait été super.

Encore en étude, Gus espère que cette célébrité locale au sein de la galaxie malherbiste l'aidera à percer dans l'univers de l'illustration ou de la communication, dès lors qu'il sera diplômé.

