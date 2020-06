Patrice Canayer (Montpellier Handball) invité de 100% Club sur France Bleu Hérault

L'entraîneur et manager du MHB est l'invité de Bertrand Queneutte dans 100% Club, ce mercredi (18h). Patrice Canayer nous parlera de l'arrêt de la saison, de la reprise de l'entraînement, du prochain exercice, de ses ambitions et de la façon dont il prépare l'avenir.

Alors que le MHB vient de relancer ses activités, mises en sommeil depuis le 16 mars en raison de l'épidémie de coronavirus, l'entraîneur et manager du Montpellier Handball est notre invité, ce mercredi. Patrice Canayer répondra en direct et en visio aux questions de Bertrand Queneutte et aux vôtres, en Facebook Live : arrêt du championnat, conséquences sportives et économiques, reprise de l'entraînement, saison prochaine.

Rendez-vous à partir de 18, sur la page Facebook de France Bleu Hérault.