Patrice Evra, défenseur de l'OM : "les supporters s'inquiètent ?"

Il a pour lui l'expérience du très haut niveau. Patrice Evra n'a pas attendu d'arriver à Marseille pour prendre de la distance sur les événements. Alors, oui l'OM joue ce jeudi un match décisif face à Domzale pour son avenir européen, mais le défenseur dédramatise.

C'est simple, ça passe ou ça casse pour l'OM, ce jeudi soir. Marseille joue son match retour des barrages de l'Europa League, au Vélodrome, face aux Slovènes de Domzale

L'OM en ballotage favorable

Pour l'instant, léger avantage aux hommes de Rudi Garcia, après le match nul 1 partout obtenu la semaine dernière en Slovénie. L'enjeu ? Un ticket pour la phase de groupes de l'Europa League, l'un des principaux objectifs du club marseillais pour la saison

"Comment les gens peuvent juger après seulement le début de saison ? Attendez au moins 15 matchs. Après on va peut-être commencer à s'inquiéter, ou peut-être commencer à dire que cette équipe de Marseille en a dans le ventre.. "Patrice Evra

Mais autour du club, une certaine forme d'agacement commence à de dessiner, notamment chez une partie des supporters. Un fond de jeu qui laisse encore à désirer, un mercato cohérent mais pas non plus flamboyant : il n'en faut pas plus pour qu'apparaissent les premières étincelles dans une ville où l'impatience est inscrite dans l'ADN.