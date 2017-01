Patrice Evra : "j'ai envie de goûter à cette folie" marseillaise

Patrice Evra débarque à l'Olympique de Marseille avec humilité et .. ambition. Le défenseur international sait qu'il a "tout à prouver", à 35 ans, mais espère revoir très vite l'OM en Ligue des Champions.

Patrice Evra est catégorique : s'il revient jouer en France, à 35 ans, c'est bien avant tout pour le projet ambitieux de l'Olympique de Marseille que pour l'Equipe de France. Le désormais ex-joueur de la Juventus de Turin -et de Manchester United- entend prouver sur le terrain que son âge est tout sauf rédhibitoire. Et il espère bien mettre son expérience, et son aura, au service du vestiaire marseillais et de Rudi Garcia

"Marseille, c'est Marseille. Je n'ai pas hésité ; ça m'a pris un jour, on a discuté et le lendemain j'ai donné ma réponse : je suis olympien" P. Evra

Un choix soupesé mais aussi "au feeling", dit-il. Du haut de ses 81 sélections en Equipe de France et d'une carrière qui l'a amené dans les plus grands clubs anglais et italiens, Patrice Evra avait le choix durant ce mercato hivernal. Lyon, Crystal Palace, mais aussi.. rester à la Juventus. Il explique avoir préféré le risque au confort, mais aussi avoir trouvé à Marseille des dirigeants et un projet ambitieux.

"J'aime choisir les clubs avec une grande histoire. L'OM ça fait rêver. A chaque fois que j'ai joué contre l'OM, j'ai toujours envié les joueurs marseillais de leur public" P. Evra

Faut l'avouer, Tonton Pat' devant la presse, c'est un régal 👌🏻😉 . Maintenant, c'est dans le couloir gauche qu'on l'attend @OM_Officiel 🔜 — Fabien Lévêque (@FabLeveque) January 26, 2017

Alors, quel rôle pour lui ? Dans son couloir, à gauche, il est au-dessus de la mêlée. Mais à 35 ans, même s'il aspire à jouer le plus possible, il semble prêt aussi à ne pas disputer toutes les rencontres. En revanche, son aura doit rayonner dans le vestiaire marseillais et influencer les plus jeunes.

"On parle beaucoup de leader mais si sur le terrain tu ne donnes pas le bon exemple... maintenant je ne vais pas vendre du rêver, du style "on va gagner le championnat" mais on va commencer par bien finir la saison et commencer la saison prochaine le vrai projet" P. Evra

🎙 | Evra : «Beckham est plus beau que moi... je suis pas là pour vendre des maillots. Je viens pour redorer le blason du club» #TeamOM — Thomas 🌀 (@omisapro) January 26, 2017

Quelle ambition pour l'OM ? Patrice Evra ne promet pas du rêve. Le défenseur sait très bien, d'ailleurs, que l'équipe est en reconstruction et que le projet MCCourt / Eyraud va vraiment s'accélérer l'été prochain. Même s'il est lui-même déjà la deuxième recrue du club après Morgan Sanson. D'autres vont suivre. Peut-être Dimitri Payet dans les prochaines heures, par exemple. Mais surtout, le club vise un retour en Coupe d'Europe, et surtout en Ligue des Champions.

" Les gens, les supporters ici, méritent, ce club mérite de rejouer la Champion's League. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si je serai toujours là pour goûter à ça mais.. (..) Tu ne peux pas arriver parce que t'es Patrice Evra, tu crois que tu vas tout casser ; non, il faut se calmer, s'adapter et être prêt au fil des matchs" P. Evra

L'OM, avec certainement Patrice Evra dans ses rangs, joue ce vendredi (20h45) face à Montpellier, pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Lui et Sanson pourraient bien faire leurs grands débuts devant leur nouveau public.