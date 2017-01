Patrice Evra (OM) :"Didier (Deschamps) m'a dit : c'est un club pour toi"

Il n'a rien perdu de sa verve : Patrice Evra, le nouveau défenseur de l'Olympique de Marseille, n'a éludé aucun sujet pour sa conférence de presse de présentation, au centre Robert Louis-Dreyfus ce jeudi soir.

"Tonton Pat" est de retour ! Patrice Evra a passé avec succès son premier examen... médiatique à Marseille. Le nouveau défenseur de l'OM, qui vient tout juste de quitter la Juventus de Turin, sait qu'il est attendu au tournant, à 35 ans. Mais il assume et, sans promettre du rêve, assure qu'il vient à Marseille pour son nouveau projet, et certainement pas en pré-retraite.

Il aurait pu rester en Italie et finir sa carrière à la Juve. Patrice Evra le souligne, il a choisi de se remettre en cause et en danger, en signant à l'OM et en revenant en France. Bien sûr, le défenseur international a aussi évoqué son projet avec le sélectionneur de l'Equipe de France. 2018, la Coupe du Monde en Russie, reste pour lui un objectif. Mais Didier Deschamps lui a surtout parlé d'un club qu'il connaît par coeur

Didier m'a dit.. c'est un club pour toi" - Patrice Evra

Patrice Evra n'a jamais caché qu'il était impressionné par l'ambiance au stade Vélodrome. Et son dernier passage à Marseille l'a peut-être encore plus marqué que durant toute sa carrière. C'était en juin dernier, avec les Bleus, pendant l'Euro. Des frissons. Et un regret : celui de ne pas avoir joué la finale (perdue 1-0) contre le Portugal, justement, ici au Vélodrome mais à Paris au Stade de France

Si on avait joué la finale au Vélodrome.. l'Equipe de France aurait été championne d'Europe ! On a joué dans un Stade de France où les gens sont plus venus pour faire des selfies.. on aurait joué dans une cathédrale, ça aurait été encore mieux.." - P. Evra

Alors, va-t-il jouer dès ce vendredi avec l'OM face à Montpellier, pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1 ? Lui se tient prêt. A Rudi Garcia de trancher. Mais difficile d'imaginer l'entraîneur marseillais s'en priver, et ne pas lui offrir ne serait-ce qu'une mi-temps sous ses nouveaux supporters. Surtout avant d'enchaîner quatre jours plus tard, cette fois face à Lyon, dans l'affiche des 16èmes de finale de Coupe de France, toujours au Vélodrome.