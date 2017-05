Patrice Evra (OM) "I love this stade, I love Marseille et... I love this game !"

A 35 ans, il a encore des jambes et un enthousiasme de débutant.. ambitieux. Patrice Evra a régalé le Stade Vélodrome ce dimanche. Le défenseur, récompensé de son premier but avec l'OM, offre à Marseille la 5e place de Ligue 1 au terme d'un match plein face à Nice (victoire 2-1).

Il a peu joué, finalement, depuis son arrivée à Marseille au mercato hivernal. Mais face à Nice ce dimanche, Patrice Evra a certainement réalisé son match le plus complet avec l'OM. Une prestation récompensée de son premier but sous ses nouvelles couleurs, un but synonyme de la 5e place.

But de "Evra trop vieux"

Passe D. de "Payet trop cher"

Victoire de "l'OM trop nul"

Marseille fait fermer beaucoup de bouches ce soir !!! — Arrowgance 🔵⚪️ (@Arrowgance_) May 7, 2017

61 685 spectateurs

Dans un Vélodrome comble, Marseille a d'abord plié mais sans rompre. Et c'est l'incontournable Bafé Gomis qui ouvre le score de la tête (21e minute), sur un corner parfaitement frappé par Dimitri Payet. Mais alors que Mario Balotelli (50e) égalise en début de seconde période, l'OM reprend l'avantage grâce à son défenseur (66e minute).

"L'ambiance ? Même mieux que contre Paris. J'en avais marre qu'on remplissait ce stade et qu'on les décevait, nos supporters... je me souviens, quand je jouais à Monaco ou Manchester et qu'on gagnait au Vélodrome, j'enviais les joueurs de l'OM. Quand tu sais que ce public est derrière toi, et que là tu le récompenses, tu sais que tu as fait ton boulot et tu rentres la tête haute" Patrice Evra

La célébration de Patrice Evra... pic.twitter.com/h8NfvNTnfw — Actualites FOOT ⚽ (@Actualites_FOOT) May 7, 2017

Peu après l'heure de jeu, Maxime Lopez centre fort dans la surface de réparation, R. Cabella est trop court mais "Tonton Pat" surgit et propulse le ballon au fond des filets de Cardinale d'une tête plongeante imparable.

L'OM désormais 5e joue justement à... Bordeaux dimanche, avant de conclure sa saison à domicile face à Bastia.