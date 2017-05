Patrice Evra (OM) : une célébration en grande pompe qui enflamme le web !

Patrice Evra est de loin le roi de la punchline du football français. Mais l'essentiel pour Marseille reste qu'il a retrouvé ses jambes de 20 ans. Son but face à Nice vaut de l'or, une qualification européenne. Mais sa célébration alimente tous les réseaux sociaux !

Stade Vélodrome dimanche soir, 66e minute : Maxime Lopez centre de la droite vers la gauche et qui surgit face à Y. Cardinale le portier de l'OGC Nice ? Patrice Evra ! Le défenseur de l'Olympique de Marseille double la mise d'une tête plongeante et permet à son équipe de reprendre l'avantage (2-1). Un score que les hommes de Rudi Garcia défendent bec et ongles, et qui leur permet de ravir à Bordeaux la 2e place de Ligue 1, à maintenant 2 journées de la fin du championnat.

Mais c'est aussi la célébration de Patrice Evra qui agite maintenant les réseaux sociaux

"Ma célébration ? C"étaient des petites pompes, parce que j'aime bien bosser, j'aime bien le cross-fit () et donc voilà : il y en a encore beaucoup sous le capot" (sourires) Patrice Evra

Sur Twitter, l'image fait un carton et même Antoine Griezmann se prête au jeu

Je veux ça sur Fifa 18 ! 😂👏🏽👏🏽 #TontonPat pic.twitter.com/f940L2N3D9 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) May 8, 2017

Pour le défenseur de l'OM, 35 ans, ce but c'est d'abord une revanche personnelle après une série de pépins physiques. Il prouve qu'il a toujours le niveau. A lui d'abord. Mais aussi à ses détracteurs.

"Il y a peut-être des personnes qui en ont profité pour douter de mes qualités. Je me suis écarté du troupeau pour mieux lécher mes plaies. Et quand je reviens avec deux jambes, voilà c'est du Pat' ! Les gens vont dire "arrogant", mais non c'est quelqu'un qui a confiance en ses qualités. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais rien volé dans ma carrière" Patrice Evra

Mais cette série de pompes, au beau milieu de pelouse du Vélodrome, n'a pas fini d'inspirer les internautes.

Il est totalement fou cet Evra! #OMOGCN — Mathieu Grégoire (@Serguei) May 7, 2017

Il va me faire la fin de saison 😂 cc @Evra pic.twitter.com/bSYe1zzIra — Tony Selliez (@TSelliez) May 8, 2017

Si j'ai mon bac, je vais taper des pompes comme Evra devant Prunelle, tt est clair dans ma tête — ellio (@ElliotMelis) May 7, 2017

Dimanche, l'OM se déplace justement à.. Bordeaux, avant un ultime rendez-vous à domicile, face à Bastia.