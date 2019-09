Patrice Ferri, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne : "ça passera d'abord par beaucoup de communication"

Saint-Étienne, France

Retour au championnat pour les Verts 15e de Ligue 1 avant d'aller à Angers 7e dimanche. La dernière défaite à La Gantoise jeudi (3-2) pour le début de la coupe d'Europe pose question.

Les Verts n'ont plus gagné depuis le 10 août à Dijon et restent sur cinq matches sans victoire.

Le problème n'est pas Ghislain Printant

Certains supporters remettent déjà en cause le choix de Ghislain Printant comme entraîneur principal. Pour l'ancien défenseur des Verts (1982-1988), aujourd'hui consultant pour la chaîne BeIn Sport, Patrice Ferri, on n'en est pas là.

"Je pense que ça passera d'abord par beaucoup de communication et une prise conscience des joueurs qui doivent faire preuve de plus d'application, surtout dans les moments cruciaux d'un match."

On ne peut pas prendre un but au bout de deux minutes de jeu.

"En coupe d'Europe, on ne peut pas prendre un but au bout de deux minutes de jeu et se retrouver la tête sous l'eau. Même s'il peut y avoir des circonstances. Mais dans l'esprit on doit être prêt à ça."

Du coté de la présidence du club, on maintient pour le moment sa confiance à son entraîneur. Roland Romeyer a fait le déplacement en Belgique jeudi. Les verts s’entraînent à huis clos ce samedi après-midi (16h) à l'Étrat avant de mettre le cap sur Angers.

Angers / ASSE, coup d'envoi 17h dimanche, à vivre dès 16h30 en intégralité sur France Bleu.