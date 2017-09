Patrice Garande : "Aujourd'hui tous les plus grands joueurs de foot du monde veulent faire les JO"

Patrice Garande avait remporté avec l'équipe de France de football la médaille d'or à Los Angeles en 1984. L'entraîneur du SM Caen se réjouit de la future attribution des J.O. 2024 à Paris ce mercredi. "Aujourd'hui tous les plus grands joueurs de foot du monde veulent faire les J.O."

Je suppose que d'avoir des Jeux organisés en France, cela vous remémore de bons souvenirs. Les Olympiades seront quelque chose de très fort pour les athlètes qui y participeront?

C'est la plus grande compétition de la planète. Il n'y a pas à discuter là-dessus. J'ai eu la chance de les vivre à Los Angeles donc c'est avant-tout une expérience humaine exceptionnelle. Au delà de ça, avec ce mélange de toutes les cultures, de tous les pays, j'ai ressenti une espèce de fraternité pendant les Jeux. Et si on veut parler du football dans les J.O. , aujourd'hui tous les plus grands joueurs du monde veulent faire les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui est important pour leur palmarès.

Les avoir à Paris est une chose exceptionnelle. On ne s'en rend pas compte mais ça va être un événement grandiose.

En tant que sportif et en tant qu'homme, c'est un des moments forts de votre vie?

Pour moi c'est le moment le plus fort que j'ai vécu dans toute ma carrière. Déjà jouer pour son pays ça représente quelque chose d'indéfinissable, c'est fantastique. En plus, à la période où cela s'est fait, il faut rappeler qu'avant, les pays de l'Est par exemple c'étaient les équipes A qui faisaient les J.O. puisque normalement ils étaient amateurs ou dit amateurs. Nous, les professionnels, on n'avait pas le droit d'y participer.

Quand on a gagné les Jeux en 1984, c'était la première fois que des professionnels pouvaient participer aux J.O. La seule condition, c'est qu'aucun joueur ne devait avoir participé à des qualifications de matchs pour les championnats d'Europe ou la Coupe du Monde. C'est la première fois qu'il y avait une équipe professionnelle qui allait disputer les Jeux Olympiques. Tout ça, c'était fait un peu justement pour concurrencer un petit peu les pays de l'Est qui présentaient la même équipe dans toutes les compétitions. Pour moi ce souvenir reste exceptionnel parce qu'on a trop tendance à l'oublier, c'est qu'on a été la première équipe de France de sport collectif à gagner une médaille d'or. Alors après il y a eu les handballeurs et des équipes qui ont fait des trucs fantastiques mais la première équipe de sport collectif à avoir fait une médaille d'or, ce sont les footballeurs français en 1984.

Vous avez donné votre soutien? vous avez été sollicité pour donner un coup de pouce à la candidature de Paris 2024 en Normandie?

Je n'ai pas été sollicité personnellement. En général je trouve ça un peu bizarre de... les footballeurs, on n'est pas du tout sollicité. On a presque oublier qu'on a été la première équipe à remporter une médaille d'or. Après, ce n'est pas quelque chose qui m'a manqué. Je me félicite de l'arrivée des Jeux en 2024. On aura vraiment l'officialisation demain (mercredi). Je suis très heureux de ça. En ayant vécu des choses comme ça de l'intérieur, franchement ça va être quelque chose d'exceptionnel à vivre pour tous les Français.

Vous le disiez, on a vu les footballeurs comme Ibrahimovic faire des pieds et des mains pour participer aux JO de Rio.

Oui ou les joueurs brésiliens comme Marquinhos qui voulait participer. Cela a commencé doucement mais à partir de 1984 il y a eu de plus en plus de joueurs qui avaient gagné plein de choses avec leur club qui voulaient vraiment avoir cette possibilité de vivre les Jeux parce qu'il y a une ambiance qui existe nulle part ailleurs. Pour nous, footballeurs, la Coupe du Monde est la plus grande compétition mais ça reste que la plus grande compétition de football. Les Jeux, c'est multisports. Il y a tous les sports. Il y a une sorte d'atmosphère, d'ambiance, un parfum qui flotte différent des compétitions de Foot. Personnellement, c'est pendant cette compétition que j'ai pris conscience qu'en fait nous, les footballeurs, on était des assistés. J'ai vu des Athlètes nous expliquer quel était leur quotidien, leur entraînement, comment ils ont vécu les jeux.... J'ai vu des gens partir avec leur petit sac, monter dans le bus pour aller au Coliseum faire leur course et gagner une médaille d'argent. Je pense notamment à Mahmoud (3000m steeple). Ils étaient tout seul. Nous, footballeur, on a juste nos chaussures à prendre et encore il y a des fois des gens qui nous les porte. J'ai vraiment pris conscience de ça à ce moment-là.

J'ai encore plein de souvenirs et d'images dans la tête. J'ai vu Carl Lewis, Edwin Moses, Mary Lou Rayton comme ça de près à dix mètres. Ça, c'est quelque chose de fantastique.

Pour ces JO de 2024, s'ils sont bien attribués à Paris, irez-vous les voir?

Oui, ça serait dommage de ne pas le faire. Pour voir déjà des performances sportives en tant que spectateurs et pour voir ce que l'on peut ressentir, si c'est un peu différent de ce que j'ai vécu quand justement j'étais à l'intérieur, acteur de ces Jeux. Après, je ne sais pas si on sera invité, je ne sais pas comment les choses se passeront mais même comme ça en tant que spectateur c'est sûr que j'irai voir et pas que du foot. Toutes les compétitions que je pourrais voir, j'irai les voir parce que c'est un événement qui moi m'a marqué à vie. J'ai juste un regret sur ces Jeux, c'est de ne pas avoir pu faire la cérémonie d'ouverture. Comme on était basé à un autre endroit que celui où se déroulait la cérémonie d'ouverture, parce que les poules de qualifications se faisaient ailleurs, on n'a pas pu le faire. Ça, ça doit être un moment très très fort.

Après avoir gagné la médaille, on avait le choix entre faire la cérémonie de clôture ou passer une journée à Malibu. On a préféré rester la journée ensemble et la passer à chanter à Malibu (rires)

Vous avez quand même participé à la cérémonie de clôture?

Alors après avoir gagné la médaille, on avait le choix entre faire la cérémonie de clôture ou passer une journée à Malibu. On a préféré rester la journée ensemble et la passer à chanter à Malibu (rires). Mais la cérémonie de clôture, ce n'est pas tout à fait la même chose. Comme on dit, les Jeux sont faits. Il y a des médaillés. il y a des gens déçus. Il n'y a pas tout le monde en général.

Ce n'est pas la même chose alors que dans la cérémonie d'ouverture, il y a cette espèce d'allégresse, de joie, tous les participants sont là. chacun défile avec son pays. Le porte-drapeau, c'est aussi un symbole très fort et la compétition n'a pas encore commencé. Je peux imaginer qu'e c'est sûrement à ce moment-là qu'on sent le plus de fraternité entre les différents athlètes, les différents pays, les différentes cultures. Si ce mélange existe bien, c'est je pense à ce moment-là. Après, quand la compétition commence, c'est la compétition.