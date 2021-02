Patrice Garande avant Bordeaux-TFC : "Pour moi, ce n'est pas la Coupe de France"

Le TFC, deuxième de Ligue 2 après 24 journées, affronte les Girondins de Bordeaux ce mercredi (14h45 sur France Bleu Occitanie) en 32e de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous qui n'a pas du tout la saveur escomptée regrette le coach Patrice Garande.

Garande : "La magie de la Coupe n'existe pas"

Après un début d'année 2021 très chargé qui a vu le TFC affronter les sept autres équipes du Top 8 de la Ligue 2 (14 points pris sur 21 possibles, une seule défaite), place à la Coupe de France ce mercredi pour un derby de la Garonne sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Un match où le coach Patrice Garande devrait faire tourner son effectif. "J'ai un effectif, je vais gérer ça. Tout en préservant l'intégrité physique des joueurs qui sont très fatigués", avance le technicien toulousain.

Au-delà des joueurs à faire reposer, Patrice Garande ne voit pas d'intérêt à jouer cette compétition : _"Pour moi ce n'est pas la Coupe de France_. La Coupe de France ça ne veut plus rien dire. La Coupe, c'est la fête. La fête du monde amateur. Toute la magie de la Coupe n'existe pas. Il y a le Covid, tout ça... C'est compliqué. Mais la Coupe ce sont des stades pleins, des stades colorés, des petits qui arrivent à faire chuter les gros. Aujourd'hui, ça n'existe pas donc pour moi c'est juste un match en plus. Mais comme on est des professionnels et des compétiteurs, on va jouer. Le match de Niort on l'a joué pour gagner et on s'est qualifiés donc on va aller à Bordeaux pour gagner. Mais on sait très bien qu'on ne va pas la gagner. Je sais que les supporters toulousains attendent beaucoup ce match mais avec tout le respect que j'ai pour eux, Dieu sait que j'ai envie de leur apporter beaucoup de bonheur à chaque match et à la fin de la saison, très franchement je pense qu'on ne va pas gagner la Coupe de France. On va essayer d'avoir du bonheur ailleurs que là."

Garande : "J'aurais préféré qu'on ne la joue pas"

Et quand on demande à Patrice Garande s'il a été judicieux de maintenir la compétition, la réponse est claire : "Pour moi non. J'aurais préféré qu'on ne la joue pas et que ça libère des dates pour avoir un calendrier plus allégé. On aurait peut-être pu essayer de trouver une solution pour dédommager ou faire en sorte que les clubs amateurs s'y retrouvent parce que sur le plan financier c'est important. Avant d'être joueur professionnel, j'ai été un gamin. J'ai joué dans des clubs amateurs, on vient tous de là. Les mecs n'ont même pas l'autorisation de s'entraîner. Cette année, on la joue entre professionnels."

Au 8e tour, le TFC avait éliminé Niort au Stadium. Le match à Bordeaux mercredi sera à vivre en direct sur France Bleu Occitanie dès 14h15.