Patrice Garande de retour au Stadium : "J'espère que ce que je sais d'eux sera un avantage"

Patrice Garande de retour au Stadium. L'ancien coach du TFC, licencié en fin de saison dernière après une année passée à Toulouse et une montée en Ligue 1 ratée de peu, revient dans la peau d'un adversaire.

Patrice, un mot sur cette équipe du TFC ?

"C'est la meilleure équipe. La plus complète. Elle marque beaucoup de buts. Elle est assez redoutable, elle a beaucoup de qualités mais aussi quelques faiblesses. Nous on reste sur trois victoires en quatre matches, notre ambition c'est de continuer cette série. Ce qui est important c'est qu'on existe contre cette équipe."

Ils vont moins bien en ce moment sur le plan des résultats...

"C'est compliqué d'avoir une cadence comme celle du début toute la saison. Après, quand ils sont moins bien ils font des matches nuls. Mais je pense que cette saison il n'y a pas d'équipe au-dessus contrairement à l'an dernier. Il y avait Troyes, Clermont et Toulouse. Cette année, cinq ou six équipes peuvent monter. C'est pour cela que les écarts ne sont pas très importants. Mais Toulouse est quand même une des mieux armées."

Vous pouvez rivaliser ?

"Aujourd'hui, on ne boxe pas dans la même catégorie. Au début de saison peut-être quand on annonçait que le DFCO était l'ogre de la Ligue 2. Mais on n'est pas du tout dans la même catégorie, c'est sûr. Il n'y a qu'une équipe qui a gagné à Toulouse, c'est Caen. Ce serait un exploit. Le stade va être bien garni, ça change tout. Surtout quand on connait la qualité des supporters toulousains. Je ne veux pas qu'on aille là-bas en victime."

Vous connaissez ce groupe très bien, ça peut aider ?

"Je les ai eus l'année dernière donc je les connais par cœur sur le plan humain, footballistique, émotionnel... Certains ont débuté quand j'étais là comme Anthony Rouault ou Nathan Ngoumou. Le Nathan que j'ai eu l'an dernier et celui de cette année ce n'est pas le même. Il a progressé, il est plus mature. Les trois étrangers du milieu ont maintenant l'expérience de la Ligue 2. Ce sont de petits éléments que je vais pouvoir donner. J'espère que tout ce que je sais d'eux va être un avantage."