Coronavirus au TFC : comment s'organiser d'ici la reprise de la Ligue 2 ?

Nous sommes à 14 jours de la première journée de championnat opposant le TFC à Dunkerque (22 août à 15 heures au stadium). Et le Toulouse Football Club va devoir s'adapter pour boucler sa préparation.

Une opposition contre la réserve ce dimanche

Les joueurs auraient dû être au repos dimanche et lundi mais pour compenser l'annulation du match contre Rodez, il y aura une opposition entre pros et équipe réserve ce dimanche. Sur le début de semaine, le reste du staff, et notamment Yves Bertucci, vont prendre les commandes du groupe professionnel sur les terrains annexes du stadium puisque Patrice Garande et Jean-Marie Huriez font partie des cas positifs révélés ce samedi. Ils observeront une quatorzaine, sans accès au centre technique. Yves Bertucci est le deuxième adjoint de Patrice Garande. Fidèle d'Antoine Kombouaré, arrivé avec le Kanak la saison dernière.

Ce samedi, sept joueurs ont de nouveau été testés ainsi que du personnel administratif à cause d'une suspicion Covid-19. Il n'y aurait pas de joueur contaminé supplémentaire.

Quid du dernier match amical face à Niort ?

Toulouse doit revoir sa feuille de route d'ici la reprise. Patrice Garande espérait resserrer le groupe avec ces deux derniers matches amicaux, faire jouer au moins une heure un onze "type" face à Rodez.

Le TFC doit disputer un ultime match de préparation face à Niort le 15 août à Villenave-d'Ornon près de Bordeaux. Pourra-t-il se tenir ? De nouveaux tests auront sans doute lieu dans la semaine. Mi-juillet, le club des Deux-Sèvres avait également eu un cas de Covid-19 dans son effectif et avait dû annuler deux rencontres amicales contre Orléans et Châteauroux.