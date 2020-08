Patrice Garande, entraîneur du TFC : "Les joueurs étaient contents qu'on revienne, c'est bon signe"

Le coach est de retour ! Patrice Garande a repris les commandes des entraînements ce jeudi au Stadium après avoir été testé positif il y a près de deux semaines. En conférence de presse d'avant-match, il est revenu sur cette épisode loin de son groupe.

"J'ai pu suivre toutes les séances en direct"

"C'était beaucoup de bonheur parce que quand on fait ce métier ce qui est important c'est d'être auprès des joueurs", a expliqué un Patrice Garande soulagé. "Il y avait une grande frustration par rapport à cette quatorzaine. Il faut s'adapter, c'est ça le métier d'entraîneur. J'ai la chance d'être dans un club où on m'a donné quelques moyens. J'ai pu, avec notre analyste vidéo, suivre toutes les séances en direct et les oppositions. De ce côté-là il n'y avait pas de problème. Avec mon adjoint on faisait les séances dirigées par un staff très connu des joueurs."

"On n'est jamais sorti de l'objectif malgré ce qui est arrivé"

Patrice Garande sera donc bien sur le banc samedi pour la première journée face à Dunkerque. Un coach content de retrouver les petites habitudes avec les joueurs : "Cela n'a pas posé de problème particulier si ce n'est qu'il y a cette proximité qui n'est pas là. Elle est importante pour moi parce qu'au-delà de l'aspect technique, tactique ou physique qu'on peut mettre en place sur un terrain, il y a aussi toutes les relations humaines que l'on peut avoir avec les joueurs. Une touche amicale, un regard, un clin d'oeil... Cette proximité n'existait pas. J'en ai refait aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. J'ai senti que le plaisir était réciproque. Il faut s'adapter, il faut l'intégrer. On n'est jamais sorti de cet objectif, qui que ce soit dans le club, malgré ce qui est arrivé. Quand j'ai revu les joueurs, j'ai senti qu'ils étaient contents qu'on revienne, c'est plutôt bon signe."

Le match TFC-Dunkerque sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie ce samedi. Coup d'envoi à 15 heures.