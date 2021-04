Patrice Garande sur la Super Ligue : "Le foot des riches contre les pauvres"

Cette Super Ligue voulue par douze grands clubs européens fait des remous au sein du football européen. Ce lundi, à la veille de Rumilly-TFC, on a demandé à Patrice Garande ce qu'il en pensait. Le coach du Toulouse Football Club n'est pas du tout pour.

Garande : "Je ne comprends pas pourquoi les gros veulent jouer entre eux"

"Déjà je n'y crois pas. Si cela se fait, tous les joueurs qui vont y participer ne pourront pas participer aux compétitions UEFA et FIFA. Donc ça va poser des problèmes, notamment au niveau des équipes nationales. Mais à chaque fois, il y a quand même des avancées avec des choses un peu plus concrètes... Je sais bien qu'on est dans un monde où l'argent est roi mais ce ne serait pas une bonne chose. Ce n'est pas l'essence même du foot. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gros veulent jouer entre eux. La Ligue des Champions telle qu'elle est, est très bien. Pour le foot, pour les joueurs, pour les supporters, ce serait faire le foot des riches contre les autres. Il ne faut pas négliger les autres, à tous les niveaux. C'est pareil au niveau du championnat français, il y a déjà eu des discussions sur la redistribution des droits télé. Les gros voudraient avoir plus mais les gros il faut bien qu'ils jouent contre les autres. Je suis contre cette Super Ligue."

Ces douze clubs, dont Barcelone, le Real Madrid, les deux clubs de Milan ou encore les deux de Manchester, veulent créer une Ligue fermée. Véritable déclaration de guerre à l'UEFA, qui vient d'annoncer un nouveau format pour la Ligue des Champions à partir de 2024.