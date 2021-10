Patrice Lair "A Bordeaux j'ai retrouvé le plaisir de venir à l'entrainement"

Particulière car Patrice Lair a entrainé l’OL pendant quatre saisons de 2010-2014, avec des statistiques incroyables : 132 victoires, 6 nuls et 3 défaites et un palmarès de folie : 2 ligues des champions, 4 championnats de France et 3 coupes de France. C’est dire les qualités du coach mais aussi du club Lyonnais qui règne sur le football français voir européen depuis le début des années 2000, Lyon étant champion de France 14 saisons de suite de 2007 à 2020 et 7 fois vainqueur de la ligue des champions entre 2011 et 2020.

La victoire contre Wolfsburg : un super cadeau pour le coach

Mais Patrice Lair avait une bête noire : les Allemandes de Wolfsburg contre lesquelles il n’avait jamais gagné. Alors quand les Bordelaises ont battu les Allemandes en match de barrage retour de la ligue des champions (victoire 3-2 à Libourne à la fin du temps réglementaire), le coach était évidemment fou de joie et reconnaissant envers ses joueuses : "Elles m'ont offert un super cadeau en livrant un gros match et en battant l'une des meilleures équipes européennes, c'était top". Une épopée européenne qui a un peu pesé sur le début de championnat des Bordelaises battues à domicile par Fleury, 4 jours après leur élimination aux tirs aux buts contre Wolsfburg. Une défaite que Patrice Lair explique par cet enchainement de rencontres : "Oui, bien sûr, il y avait un petit peu de fatigue, et de déception aussi. On est passé à côté de notre match. Moi, le premier, on n’était pas à 100%. On a vraiment craqué dans les dernières minutes. Les filles ont fait beaucoup d'efforts, mais il faut se replonger très, très rapidement dans ce championnat".

Un début de championnat impacté par la ligue des champions

Ce que les féminines des Girondins de Bordeaux ont su faire en s’imposant au cours de leur dernier match à Issy les Moulineaux. Ce vendredi soir à 21h00, c’est donc au stade Sainte Germaine au Bouscat que l’Olympique Lyonnais vient défier les Bordelaises. Un stade qu’affectionne Patrice Lair : « c'est un petit stade qui est sympa, un petit stade à l'anglaise. C'est un stade qui, je pense avec l'aide public, peut nous aider à essayer de renverser cette équipe lyonnaise. C'est important pour moi de jouer à Bordeaux, pour tous nos supporters aussi. Ça nous a manqué un petit peu sur la Ligue des champions (NDLR décentralisé à Libourne). J’aurais préféré jouer à Saint Germaine, mais le terrain n'était pas homologué et je sais qu'il y a un petit problème avec Canal+ par rapport aux retransmissions des matchs. Malgré tout le travail que fait Canal+ pour le football féminin, moi, j'ai fait le maximum pour qu'on joue ce match contre Lyon à Bordeaux, pour le plaisir de nos supporters et surtout qu'on fasse un super match ».

Accentuer la formation pour accompagner le développement du foot féminin

Le Championnat féminin et plus largement le football féminin est de plus en plus médiatisé (la rencontre sera à suivre en intégralité sur la chaîne Canal+ Sport) et tend à se développer en France. Pour le plus grand plaisir de Patrice Lair qui voit de plus en plus de jeunes filles s’intéresser au football et le coach bordelais de souligner les qualités des structures bordelaises « Ce développement du football féminin, il faut continuer à y croire et à aider au maximum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que dans notre club, aux Girondins de Bordeaux qu'on accentue la formation, qu'on est vraiment des joueuses du coin qui arrivent à jouer avec l'équipe première. Et ça, ça donnerait vraiment une image super sympa aux Girondins ».

"Je veux remercier les filles, mais aussi toutes les personnes qui sont au club"

Patrice Lair en voudrait encore un peu plus, mais quoi de plus naturel quand on connait la rigueur et l’exigence de ce technicien arrivé à Bordeaux l’été dernier et qui se fixe comme objectif de faire aussi bien que la saison dernière soit a minima, troisième du championnat : « Être sur le podium ce serait idéal. Mais bon, surtout, gardez l'ambiance. Je suis arrivé au club il y a un peu plus d'un mois et j'ai vraiment trouvé une super ambiance. J'ai été très bien accueilli et franchement, j'ai retrouvé le plaisir de retourner à l'entraînement tous les matins, ça, c'est le plus important. Je veux remercier les filles, mais aussi toutes les personnes qui sont au club » Patrice Lair a donc reçu un beau cadeau lors de la victoire contre Wolfsburg. En cas de victoire ce soir contre Lyon, nul doute qu’il pensera que Noël c’est désormais le 1er octobre ! Girondins de Bordeaux Olympique Lyonnais, c’est ce soir à 21h00 au stade Sainte Germaine du Bouscat avec un tarif unique de 5 euros.