Patrice Lair de retour à Niort !

Niort, France

Nouvel épisode dans le rocambolesque feuilleton Patrice Lair. Rentré chez lui à Lyon mardi dernier auprès de ses proches, après une "fracture" avec son groupe, l'entraîneur niortais avait fait savoir à son président qu'il partait sans plus de précision.

Une demande de ses joueurs

Ce week-end, après le match nul (1-1) à Lorient, ses joueurs ont fait leur mea culpa et demandé son retour. Patrice Lair a été sensible à cet appel du pied. La preuve : ce lundi matin, le technicien était de retour à Niort. Il a assisté en tenue à l'entraînement sur l'annexe de René-Gaillard. Mais ne l'a pas supervisé.

Interdit d'entraîner

Ce come-back signifie-t-il que Patrice Lair va retrouver sa casquette d'entraîneur de Niort ? La question reste en suspens, puisque suite à son départ, il est sous le coup d'une interdiction d'entraîner. C'est son adjoint Jean-Philippe Faure qui assure l'intérim.

Une réunion de crise doit décider de la suite

Il faudra donc que la direction du club valide ce retour. Une réunion de crise du staff est en cours au club. On devrait en savoir plus à l'issue de cet entretien entre Patrice Lair et ses employeurs.