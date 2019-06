Patrice Loko, Jocelyn Angloma, Alou Diarra attendus à Montargis samedi pour les cent ans du club de football

Le club de football de Montargis fête ses cent ans d'existence ce samedi et met les petits plats dans les grands. Le club organise un match de gala à 15 heures au stade Maurice Béraud en présence de nombreux ex internationaux. Un hommage sera également rendu à l'ex montargois Jean-Pierre Adams.

Montargis, France

Jean-François Dépée, secrétaire général de l'USM Montargis Football, ne chôme pas depuis trois mois : il passe son temps au téléphone et à rédiger des e-mails pour entrer en contact avec d'anciens joueurs, dirigeants et éducateurs du club qui fête cette années ses cent ans d'existence."J'ai collecté plus de huit-cent adresse d'anciens, et il y a de belles surprises puisque j'ai pu parler à certains que je n'ai plus vus depuis 50 ans ! Ça fait plaisir que tout le monde se retrouve !"

Une pléade d'ex Bleus

Le club organise un match de gala ce samedi 15 juin à 15 heures au stade Maurice Béraud de Montargis et a invité de grands noms du football pour cette rencontre qui opposera une équipe d'anciens de l'US Montargis Foot au club des internationaux de France. Sont annoncés des anciens internationaux français : Patrice Loko, passé par le FC Nantes et le PSG et originaire de Sully-sur-Loire dans le Loiret, Alou Diarra, Steve Marlet, originaire de Pithiviers, Luc Sonor, Jocelyn Angloma...etc.

Un hommage à Jean-Pierre Adams

Le club rendra aussi un hommage à Jean-Pierre Adams, 71 ans, ex joueur international plongé dans le coma depuis 1982 : "il a été licencié pendant deux ans à Montargis" se souvient Jean-François Dépée, "il a été élevé dans la banlieue montargoise par une famille d'accueil, et ses capacités physiques et techniques étaient telles qu'il _a joué en équipe première directement en 1965 alors qu'il était junior_. Il a été repéré et est parti à Fontainebleau/Nemours pour faire ensuite la carrière qu'on connait jusqu'à l'accident qui le tient immobilisé aujourd'hui". L'épouse de Jean-Pierre Adams, Bernadette, sera présente pour cette occasion.

Présence du président de la fédération chinoise

Notez par ailleurs que le président de la fédération de football de Chine, présent en France dans le cadre du Mondial féminin, sera là, dans le cadre des relations historiques entre Montargis et la Chine. Et puis, touche originale : le ballon du match de gala sera apporté sur le terrain par un parachutiste (entrée payante pour les plus de douze ans : 5 euros).