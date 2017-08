Patrice Loko : "Neymar est un joueur qui a besoin de challenges, et Paris lui en donne un"

"Le PSG sera ma nouvelle maison pour les prochaines années". Le Brésilien Neymar s'est engagé pour 5 ans avec le Paris-Saint-Germain. Ce vendredi sur France Bleu Paris, Patrice Loko, ancien joueur du PSG de 1995 à 1998, a estimé qu'il "peut montrer la voie" pour gagner la Ligue des Champions.

Patrice Loko, Neymar, qu'a-t-il de si différent ce joueur ?

La différence, c'est qu'il fait partie des meilleurs mondiaux. Même des trois meilleurs. Je suis très content qu'il arrive au Paris-Saint-Germain. C'est un bon dribbleur, il marque, il fait des passes décisives. En plus il a une forte personnalité qui fait avancer une équipe, qui permet d'aller vers l'avant. C'est un gros atout pour le PSG. C'est un joueur intelligent : on le voit dans ses interviews notamment.

C'est le gros plus qui va enfin permettre au PSG de gagner la Ligue des Champions ?

Il peut montrer la voie pour que Paris gagne la C1. C'est le challenge du PSG de l'ère qatarie. Je pense que Neymar dans une équipe, c'est un leader d'attaque très intéressant.

C'est le 30e Brésilien au Paris-Saint-Germain. Vous en avez côtoyé (Raï, Leonardo...). Pourquoi ce club attire-t-il tant de Brésiliens ?

Ce sont des joueurs intelligents et qui s'adaptent rapidement dans un club. Quand on les a dans une équipe, on sait qu'on va gagner, qu'on va bien jouer.

Avec Neymar, le PSG peut donc titiller les Real, Barça, Bayern Munich ?

Exactement. Je pense que Paris fait aujourd'hui partie des grands clubs européens. Du top 5 selon moi. Avec Neymar, le club n'est plus le même. J'ai joué à Paris il y a quelques années (1995 à 1998), et déjà Paris faisait partie des grands clubs français, et même européens. On a vu Ibrahimovic arriver il y a quelques années, il a montré la voie. Là, Neymar, j'ai hâte de le voir jouer.

Pour le groupe, tout ce feuilleton autour du transfert de Neymar, est-ce que ça peut avoir un impact dans la préparation du début de saison, et notamment du premier match ce samedi face à Amiens ?

Je ne pense pas. Les joueurs sont très professionnels. On sait qu'il y a des transferts qui se font au tout dernier moment. Le transfert de Neymar, on l'entend depuis déjà quelques semaines. J'ai connu ça il y a quelques années quand je suis parti de Nantes au PSG : le transfert a été long, mais à un moment donné, ça devait se faire. Pour Neymar, j'étais sûr qu'un accord allait être trouvé entre les deux clubs. C'est un joueur qui a besoin de challenges, et Paris lui en donne un.

Sur la question de la somme, 222 millions d'euros, vous comprenez que ça puisse choquer ?

On parle beaucoup gros sous, mais ce n'est pas le joueur qui va prendre l'argent. Ce sont les clubs. Quand il y a des transferts comme ça, ça fait aussi travailler beaucoup de gens. Les bons joueurs sont très bien payés, mais ce qui est embêtant dans le foot aujourd'hui, c'est qu'il y a des joueurs moyens qui sont trop bien payés.