Patrice Sauvaget : "Un manque de réalisme offensif mais aussi défensif sur la dernière action"

Patrice Sauvaget (entraîneur du SM Caen en l'absence de Stéphane Moulin) : "On a les situations pour mener bien avant. On en a quelques unes en première mi-temps et des situations en seconde. Et puis on a surtout le pénalty à la 82e il me semble. La cruauté du match veut qu'on prenne un but dans les arrêts de jeu sur coup de pied arrêté. On sait qu'il faut toujours faire un gros match quand on joue à Bastia pour obtenir un résultat. Je pense qu'on a fait un très bon match en première mi-temps surtout*. En Deuxième, c'était un peu plus compliqué. On a peut-être un petit peu plus pêché mais bon globalement sur l'état d'esprit et la volonté affichée par les joueurs de jouer aujourd'hui, il n'y a rien à redire par rapport à ça. IL y a juste ce manque de réalisme surtout offensif mais aussi défensif sur la dernière action qui nous empêche aujourd'hui d'être satisfait.

Benjamin Jeannot tire le pénalty sur son premier ballon. Il venait juste de rentrer. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas lui en vouloir parce qu'il n'y a que ceux qui n'ont jamais tiré un pénalty qui n'en ont pas raté. Il est Malheureux pour le groupe mais malheureusement cela fait partie de la vie d'un match."